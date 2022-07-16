Рак молочной железы является самым распространенным видом рака: в 2020 году было зарегистрировано более 2,2 млн случаев этого заболевания.
Им болеет примерно каждая 12-я женщина, поэтому это заболевание является главной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний.
Изменения в груди во время ежемесячного осмотра или не исчезающая ненормальная боль могут свидетельствовать о ранней стадии развития болезни.
Ранние признаки рака
- изменения формы соска;
- боль в груди, которая не исчезает после следующей менструации;
- новое уплотнение, которое не исчезает после следующей менструации;
- выделения из соска одной груди;
- непонятное покраснение, отек, раздражение кожи, зуд или сыпь на груди;
- отек или уплотнение вокруг ключицы или под рукой.
Твердое уплотнение с неровными краями, скорее всего, будет раковым.
Поздние признаки рака груди
- втягивание или завертывание соска внутрь;
- увеличение одной груди;
- ямочка на поверхности груди;
- уплотнение, которое увеличивается;
- “апельсиновая корка” на коже;
- плохой аппетит;
- непреднамеренная потеря веса;
- увеличение лимфоузлов под мышкой;
- видимые вены на груди.
Наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак молочной железы. Выделения из сосков, например, также могут быть вызваны инфекцией. Обратитесь к врачу для полного обследования, если вы чувствуете какие-либо из этих признаков и симптомов.
Как выглядит нормальная грудь
Грудь у всех разная. Поэтому когда мы говорим о норме, то имеем в виду норму для вас. То есть как обычно выглядит и ощущается ваша грудь и что может означать, когда это меняется.
К примеру, привычным является изменение груди во время овуляции. Это может быть связано с задержкой жидкости, вызывающей отек, нежность, болезненность, боль, уплотнение.
Эти симптомы должны исчезнуть после начала менструации.
Самоконтроль груди
Регулярная самопроверка может помочь вам узнать, как обычно выглядят и ощущаются ваша грудь, чтобы вы могли рано распознать изменения.
Встаньте перед зеркалом с расправленными плечами и руками на бедрах. Визуально осмотрите свою грудь. Повторите с приподнятыми руками.
Лягте на спину, чтобы почувствовать грудь. Сначала правой рукой проверьте левую железу. Используйте подушечки пальцев и двигайтесь круговыми движениями, чтобы почувствовать уплотнение или другие изменения. Обязательно прощупайте участок от центра груди до подмышек и от живота до ключиц.
Повторите с помощью левой руки, чтобы проверить правую железу.
Повторите стоя или сидя. Может быть, вам будет легче сделать это под душем.
Всегда ли уплотнение на груди – раковые
Большинство уплотнений в груди не являются раковыми. Около 75% результатов биопсии молочной железы возвращаются с диагнозом доброкачественного заболевания.
Распространенные причины доброкачественных уплотнений груди:
- инфекция молочной железы;
- фиброзно-кистозная болезнь молочных желез (бугристая грудь);
- фиброаденома (нераковая опухоль);
- жировой некроз (поврежденная ткань).
Из-за некроза жира новообразование невозможно отличить от раковой опухоли без биопсии.
Несмотря на то, что большинство уплотнений в груди вызваны менее серьезными заболеваниями, новые безболезненные уплотнения все еще являются наиболее распространенным симптомом рака молочной железы.
Другие причины боли и чувствительности груди
Клинически известная как масталгия, боль в груди также может быть вызвана:
- изменением гормонального фона, вызванного менструацией;
- некоторыми противозачаточными таблетками;
- некоторыми методами лечения бесплодия;
- плохо сидящим бюстгальтером;
- кистами молочной железы;
- размером груди, что может сопровождаться болью в шее, плечах или спине;
- стрессом.
Источник: Нealthline