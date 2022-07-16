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Ранние симптомы рака груди, на которые нужно обратить внимание

16 июля 2022, 17:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ранние симптомы рака груди, на которые нужно обратить внимание
Источник: Depositphotos

Рак молочной железы является самым распространенным видом рака: в 2020 году было зарегистрировано более 2,2 млн случаев этого заболевания.

Им болеет примерно каждая 12-я женщина, поэтому это заболевание является главной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний.

Изменения в груди во время ежемесячного осмотра или не исчезающая ненормальная боль могут свидетельствовать о ранней стадии развития болезни.

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Ранние признаки рака

  • изменения формы соска;
  • боль в груди, которая не исчезает после следующей менструации;
  • новое уплотнение, которое не исчезает после следующей менструации;
  • выделения из соска одной груди;
  • непонятное покраснение, отек, раздражение кожи, зуд или сыпь на груди;
  • отек или уплотнение вокруг ключицы или под рукой.

Твердое уплотнение с неровными краями, скорее всего, будет раковым.

Поздние признаки рака груди

  • втягивание или завертывание соска внутрь;
  • увеличение одной груди;
  • ямочка на поверхности груди;
  • уплотнение, которое увеличивается;
  • “апельсиновая корка” на коже;
  • плохой аппетит;
  • непреднамеренная потеря веса;
  • увеличение лимфоузлов под мышкой;
  • видимые вены на груди.

Наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак молочной железы. Выделения из сосков, например, также могут быть вызваны инфекцией. Обратитесь к врачу для полного обследования, если вы чувствуете какие-либо из этих признаков и симптомов.

Как выглядит нормальная грудь

Грудь у всех разная. Поэтому когда мы говорим о норме, то имеем в виду норму для вас. То есть как обычно выглядит и ощущается ваша грудь и что может означать, когда это меняется.

К примеру, привычным является изменение груди во время овуляции. Это может быть связано с задержкой жидкости, вызывающей отек, нежность, болезненность, боль, уплотнение.

Эти симптомы должны исчезнуть после начала менструации.

Самоконтроль груди

Регулярная самопроверка может помочь вам узнать, как обычно выглядят и ощущаются ваша грудь, чтобы вы могли рано распознать изменения.

Встаньте перед зеркалом с расправленными плечами и руками на бедрах. Визуально осмотрите свою грудь. Повторите с приподнятыми руками.

Лягте на спину, чтобы почувствовать грудь. Сначала правой рукой проверьте левую железу. Используйте подушечки пальцев и двигайтесь круговыми движениями, чтобы почувствовать уплотнение или другие изменения. Обязательно прощупайте участок от центра груди до подмышек и от живота до ключиц.

Повторите с помощью левой руки, чтобы проверить правую железу.

Повторите стоя или сидя. Может быть, вам будет легче сделать это под душем.

Всегда ли уплотнение на груди – раковые

Большинство уплотнений в груди не являются раковыми. Около 75% результатов биопсии молочной железы возвращаются с диагнозом доброкачественного заболевания.

Распространенные причины доброкачественных уплотнений груди:

  • инфекция молочной железы;
  • фиброзно-кистозная болезнь молочных желез (бугристая грудь);
  • фиброаденома (нераковая опухоль);
  • жировой некроз (поврежденная ткань).

Из-за некроза жира новообразование невозможно отличить от раковой опухоли без биопсии.

Несмотря на то, что большинство уплотнений в груди вызваны менее серьезными заболеваниями, новые безболезненные уплотнения все еще являются наиболее распространенным симптомом рака молочной железы.

Другие причины боли и чувствительности груди

Клинически известная как масталгия, боль в груди также может быть вызвана:

  • изменением гормонального фона, вызванного менструацией;
  • некоторыми противозачаточными таблетками;
  • некоторыми методами лечения бесплодия;
  • плохо сидящим бюстгальтером;
  • кистами молочной железы;
  • размером груди, что может сопровождаться болью в шее, плечах или спине;
  • стрессом.
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Источник: Нealthline

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