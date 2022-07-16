Рак молочной железы является самым распространенным видом рака: в 2020 году было зарегистрировано более 2,2 млн случаев этого заболевания.

Им болеет примерно каждая 12-я женщина, поэтому это заболевание является главной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний.

Изменения в груди во время ежемесячного осмотра или не исчезающая ненормальная боль могут свидетельствовать о ранней стадии развития болезни.

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Ранние признаки рака

изменения формы соска;

боль в груди, которая не исчезает после следующей менструации;

новое уплотнение, которое не исчезает после следующей менструации;

выделения из соска одной груди;

непонятное покраснение, отек, раздражение кожи, зуд или сыпь на груди;

отек или уплотнение вокруг ключицы или под рукой.

Твердое уплотнение с неровными краями, скорее всего, будет раковым.

Поздние признаки рака груди

втягивание или завертывание соска внутрь;

увеличение одной груди;

ямочка на поверхности груди;

уплотнение, которое увеличивается;

“апельсиновая корка” на коже;

плохой аппетит;

непреднамеренная потеря веса;

увеличение лимфоузлов под мышкой;

видимые вены на груди.

Наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак молочной железы. Выделения из сосков, например, также могут быть вызваны инфекцией. Обратитесь к врачу для полного обследования, если вы чувствуете какие-либо из этих признаков и симптомов.

Как выглядит нормальная грудь

Грудь у всех разная. Поэтому когда мы говорим о норме, то имеем в виду норму для вас. То есть как обычно выглядит и ощущается ваша грудь и что может означать, когда это меняется.

К примеру, привычным является изменение груди во время овуляции. Это может быть связано с задержкой жидкости, вызывающей отек, нежность, болезненность, боль, уплотнение.

Эти симптомы должны исчезнуть после начала менструации.

Самоконтроль груди

Регулярная самопроверка может помочь вам узнать, как обычно выглядят и ощущаются ваша грудь, чтобы вы могли рано распознать изменения.

Встаньте перед зеркалом с расправленными плечами и руками на бедрах. Визуально осмотрите свою грудь. Повторите с приподнятыми руками.

Лягте на спину, чтобы почувствовать грудь. Сначала правой рукой проверьте левую железу. Используйте подушечки пальцев и двигайтесь круговыми движениями, чтобы почувствовать уплотнение или другие изменения. Обязательно прощупайте участок от центра груди до подмышек и от живота до ключиц.

Повторите с помощью левой руки, чтобы проверить правую железу.

Повторите стоя или сидя. Может быть, вам будет легче сделать это под душем.

Всегда ли уплотнение на груди – раковые

Большинство уплотнений в груди не являются раковыми. Около 75% результатов биопсии молочной железы возвращаются с диагнозом доброкачественного заболевания.

Распространенные причины доброкачественных уплотнений груди:

инфекция молочной железы;

фиброзно-кистозная болезнь молочных желез (бугристая грудь);

фиброаденома (нераковая опухоль);

жировой некроз (поврежденная ткань).

Из-за некроза жира новообразование невозможно отличить от раковой опухоли без биопсии.

Несмотря на то, что большинство уплотнений в груди вызваны менее серьезными заболеваниями, новые безболезненные уплотнения все еще являются наиболее распространенным симптомом рака молочной железы.

Другие причины боли и чувствительности груди

Клинически известная как масталгия, боль в груди также может быть вызвана:

изменением гормонального фона, вызванного менструацией;

некоторыми противозачаточными таблетками;

некоторыми методами лечения бесплодия;

плохо сидящим бюстгальтером;

кистами молочной железы;

размером груди, что может сопровождаться болью в шее, плечах или спине;

стрессом.

Источник: Нealthline