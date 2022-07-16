Рак молочної залози є найпоширенішим видом раку: у 2020 році було зареєстровано понад 2,2 млн випадків цього захворювання.

На нього хворіє приблизно кожна 12-та жінка, тож це захворювання є головною причиною смерті жінок від онкологічних захворювань.

Зміни в грудях під час щомісячного огляду або незначний ненормальний біль, який не зникає, можуть свідчити про ранню стадію розвитку хвороби.

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Ранні ознаки раку

зміни форми соска;

біль у грудях, який не зникає після наступної менструації;

нове ущільнення, яке не зникає після наступної менструації;

виділення із соска однієї з грудей;

незрозуміле почервоніння, набряк, подразнення шкіри, свербіж або висип на грудях;

набряк або ущільнення навколо ключиці або під рукою.

Тверде ущільнення з нерівними краями, найімовірніше, буде раковим.

Пізні ознаки раку грудей

втягування або завертання соска всередину;

збільшення однієї з грудей;

ямочка на поверхні грудей;

ущільнення, яке збільшується;

“апельсинова кірка” на шкірі;

поганий апетит;

ненавмисна втрата ваги;

збільшення лімфовузлів під пахвою;

видимі вени на грудях.

Наявність одного або кількох із цих симптомів не обов’язково означає, що у вас рак молочної залози. Виділення із сосків, наприклад, також можуть бути викликані інфекцією. Зверніться до лікаря для повного обстеження, якщо ви відчуваєте будь-які з цих ознак і симптомів.

Як виглядають нормальні груди

Груди у всіх різні. Тож коли ми говоримо про норму, то маємо на увазі норму для вас. Тобто як зазвичай виглядають і відчуваються ваші груди і що може означати, коли це змінюється.

До прикладу, звичною є зміна грудей під час овуляції. Це може бути пов’язано із затримкою рідини, яка спричиняє набряк, ніжність, хворобливість, біль, ущільнення.

Ці симптоми повинні зникнути після початку менструації.

Самоконтроль грудей

Регулярна самоперевірка може допомогти вам дізнатися, як зазвичай виглядають і відчуваються ваші груди, щоб ви могли рано розпізнати зміни.

Станьте перед дзеркалом з розправленими плечима і руками на стегнах. Візуально огляньте свої груди. Повторіть з піднятими руками.

Ляжте на спину, щоб відчути груди. Спочатку правою рукою перевірте ліву залозу. Використовуйте подушечки пальців і рухайтеся круговими рухами, щоб відчути ущільнення або інші зміни. Обов’язково промацайте ділянку від центру грудей до пахв і від живота до ключиць.

Повторіть, використовуючи ліву руку, щоб перевірити праву залозу.

Повторіть стоячи або сидячи. Можливо, вам буде легше зробити це під душем.

Чи завжди ущільнення на грудях – ракові

Більшість ущільнень в грудях не є раковими. Близько 75% результатів біопсії молочної залози повертаються з діагнозом доброякісного захворювання.

Поширені причини доброякісних ущільнень грудей:

інфекція молочної залози;

фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз (бугристі груди);

фіброаденома (неракова пухлина);

жировий некроз (пошкоджена тканина).

За некрозу жиру новоутворення неможливо відрізнити від ракової пухлини без біопсії.

Незважаючи на те, що більшість ущільнень у грудях спричинені менш серйозними захворюваннями, нові безболісні ущільнення все ще є найпоширенішим симптомом раку молочної залози.

Інші причини болю та чутливості грудей

Клінічно відомий як масталгія, біль у грудях також може бути спричинений:

зміною гормонального фону, викликаного менструацією;

деякими протизаплідними таблетками;

деякими методами лікування безпліддя;

бюстгальтером, який погано сидить;

кістами молочної залози;

розміром грудей, що може супроводжуватися болем у шиї, плечах або спині;

стресом.

Джерело: Нealthline