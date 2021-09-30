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Счастливы по уши в грязи: в чем на самом деле эффект такой детокс-терапии

30 сентября 2021, 16:16 Вікторія Яснопольська
грязелечение
Источник: Depositphotos

Говоря о целебной грязи, мы, разумеется, не имеем в виду раскисшую от дождя землю под нашим окном. Речь – об удивительных по силе терапевтических эффектов грязевых лечебницах, в которых люди могут не только оздоровиться и восполнить дефицит минеральных веществ, но и излечиться от ряда кожных и респираторных заболеваний, избавиться от расстройств кишечника, омолодить кожу не только лица, но и всего тела.

— Прежде чем отправляться на грязевую терапию, нужно внимательно изучить состав этой субстанции. Может оказаться, что она не совсем подходит именно вам, а желаемый эффект даст другое место грязевого оздоровления, — советует семейный врач Людмила Сердюк.

Грязь грязи рознь

Начнем с того, что лечебная грязь представляет собой коктейль из торфа, вулканического пепла и воды.  Плюс – те или иные минеральные соли, в зависимости от региона. Как правило, грязевые миксы богаты такими минералами, как сера, цинк, бромид и магний.

Например, в Румынии, грязевые озера, которые еще называют болотной грязью, содержат в своем составе натрий, хлор, калий, кальций и серу. Что как нельзя лучше подходит для лечения артроза, псориаза, дерматита, экземы.

А в Мертвом море Израиля и Иордании преобладают магний, кальций, калием и железо. Такой состав также хорошо для лечения заболеваний кожи.

Грязь долины Напа в Калифорнии образуется путем смешивания вулканического пепла с горячими минеральными источниками. Сюда едут омолодить кожу чуть ли не на клеточном уровне.

Сера, магний и цинк в сочетании пепла вулкана и уникальной по своему природному происхождению термальной воды великолепно способствует заживлению и отшелушиванию ороговевших клеток кожи.

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Ожидаемые эффекты от грязевых ванн

  • улучшение состояния кожи
  • при нарушениях сна и хроническом стрессе
  • при нарушениях эндокринной системы и сопутствующих этому высыпаниях на коже
  • восстановление больных суставов при ревматоидном артрите, спондилите, болях в спине, периферических невропатиях
  • при воспалительных патологиях кожи и суставов.

Для кого доступ к грязи ограничен

Однако, в лечении грязями есть и свои ограничения.

Лечебные грязи противопоказаны:

  • беременным женщинам
  • людям с высоким или низким кровяным давлением
  • людям с заболеваниями сердечно сосудистой-системы
  • людям с болезненной чувствительностью к теплу.

И помним правило №1: прежде чем отправляться на целебные грязевые ванны обязательно консультируемся со своим лечащим врачом.

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