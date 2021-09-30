Говорячи про цілющу багнюку, ми, зрозуміло, не маємо на увазі розкислу від дощу землю під нашим вікном. Мова – про дивовижні за силою терапевтичних ефектів грязьові лікарні, в яких люди можуть не тільки оздоровитися і заповнити дефіцит мінеральних речовин, але і вилікуватися від ряду шкірних і респіраторних захворювань, позбутися від розладів кишечника, омолодити шкіру не тільки обличчя, але і всього тіла.

– Перш ніж вирушати на грязьову терапію, потрібно уважно вивчити склад цієї субстанції. Може виявитися, що вона не зовсім підходить саме вам, а бажаний ефект дасть інше місце грязьового оздоровлення, – радить сімейний лікар Людмила Сердюк.

Бруд бруду різниця

Почнемо з того, що лікувальна багнюка являє собою коктейль з торфу, вулканічного попелу і води. Плюс – ті чи інші мінеральні солі, в залежності від регіону. Як правило, грязьові мікси багаті такими мінералами, як сірка, цинк, бромід і магній.

Наприклад, в Румунії, грязьові озера, які ще називають болотним брудом, містять в своєму складі натрій, хлор, калій, кальцій і сірку. Що як не можна краще підходить для лікування артрозу, псоріазу, дерматиту, екземи.

А в Мертвому морі Ізраїлю і Йорданії переважають магній, кальцій, калієм і залізо. Такий склад також добре для лікування захворювань шкіри.

Бруд долини Напа в Каліфорнії утворюється шляхом змішування вулканічного попелу з гарячими мінеральними джерелами. Сюди їдуть омолодити шкіру мало не на клітинному рівні.

Сірка, магній і цинк в поєднанні попелу вулкана і унікальною за своїм природним походженням термальної води чудово сприяє загоєнню і відлущуванню ороговілих клітин шкіри.

Очікувані ефекти від грязьових ванн

поліпшення стану шкіри

при порушеннях сну і хронічному стресі

при порушеннях ендокринної системи і супутніх цьому висипаннях на шкірі

відновлення хворих суглобів при ревматоїдному артриті, спондиліті, болях у спині, периферичних невропатіях

при запальних патологіях шкіри і суглобів.

Для кого доступ обмежений

Однак, в лікуванні багнюкою є і свої обмеження.

Лікувальні грязі протипоказані:

вагітним жінкам

людям з високим або низьким кров’яним тиском

людям із захворюваннями серцево судинної системи

людям з хворобливою чутливістю до тепла.

І пам’ятаємо правило №1: перш ніж вирушати на цілющі грязьові ванни обов’язково консультуємося зі своїм лікарем.