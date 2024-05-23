Боль с левой стороны под ребрами спереди может быть вызвана различными причинами, ведь в этой зоне находятся многие важные органы и структуры. Различные заболевания или состояния могут вызывать боль разного характера.

Факты ICTV спросили у врача-гастроэнтеролога Илоны Булич, что болит под левым ребром.

Что находится с левой стороны под ребрами

— Причинами боли в левом подреберье могут быть не только патологические, но и физиологические факторы. К примеру, во время резкой физической нагрузки, бега, без предварительной разминки, — предупреждает эксперт.

Многие люди испытывают колющую боль, ведь так реагирует селезенка на повышенные потребности организма в кислороде. В этом случае для облегчения симптома стоит уменьшить темп физической активности и восстановить дыхание.

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Однако чаще всего боль слева под ребром связана с патологическими причинами в различных органах, которые находятся в этой области: толстая и тонкая кишка, хвост поджелудочной железы, желудок, почка, сосуды и нервы.

— Иногда даже органы, которые находятся с левой стороны, могут давать болевые ощущения в левом боку под ребрами, — отмечает врач.

Болит слева под ребрами: что означает

Резкая колющая боль с левой стороны под ребрами часто возникает во время травм. Она может быть связана с разрывом левой почки, селезенки, толстой кишки, желудка.

Сопровождаются такие ощущения появлением слабости, вялости, головокружения.

— В таком случае необходимо немедленного вызвать скорую помощь, — отмечает специалист.

Вследствие ухудшения качества питания может возникнуть тупая боль с левой стороны под ребрами. Это происходит после приема жирной, жареной, острой пищи или употреблении алкоголя.

Такая боль может указывать на заболевания со стороны органов пищеварения: панкреатит, гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

Такие ощущения сопровождаются тошнотой, рвотой и вздутием в животе.

О болезни толстой кишки свидетельствует наличие схваткообразной боли. Часто вместе с ней есть диарея, запоры, вздутие.

Такие симптомы могут означать синдром раздраженной кишки, болезнь Крона и язвенный колит.

Какие болезни может означать боль слева под ребрами

Сжимающая боль слева под ребром и в области сердца может быть признаком стенокардии, инфаркта миокарда.

Сильная боль в левом подреберье, усиливающаяся при повороте тела, глубоком вдохе, может быть связана с межреберной невралгией.

А появление тупой боли в этой области вместе с лихорадкой и кашлем может свидетельствовать о воспалении легких и плеврите.

Невыносимая боль в левом боку, отдающая в спину, промежность, низ живота и сопровождающаяся нарушениями мочеиспускания, может быть симптомом почечной колики при мочекаменной болезни.

Самыми опасными являются пульсирующие боли слева под ребром, которые отдают в поясницу и низ живота. Это может свидетельствовать о разрыве аневризмы брюшной аорты — жизненно опасное состояние из-за появления значительного внутреннего кровотечения. В таком случае следует срочно вызвать медиков.

Как лечить боль под левыми ребрами

Итак, причинами боли в левом боку под ребром могут быть как серьезные болезни и состояния, несущие угрозу жизни, так и обычные физиологические процессы.

— Поэтому не занимайтесь самолечением, а своевременно обращайтесь за помощью к врачу, — отмечает медик.

Только врач может определить, что выпить, если белит под левым ребром, ведь этот симптом может означать много разных болезней.