Біль з лівого боку під ребрами спереду може бути викликаний різними причинами, адже у цій зоні розташовано багато важливих органів та структур. Різні захворювання або стани можуть спричиняти біль різного характеру.

Факти ICTV запитали у лікарки-гастроентеролога Ілони Буліч, що болить під лівим ребром.

Що розташоване з лівого боку під ребрами

– Причинами болю у лівому підреберʼї можуть бути не тільки патологічні, а і фізіологічні фактори. До прикладу, під час різкого фізичного навантаження, бігу, без попередньої розминки, – попереджає експертка.

Багато людей відчувають колючий біль, адже так реагує селезінка на підвищені потреби організму в кисні. В цьому випадку для полегшення симптому варто зменшити темп фізичної активності та відновити дихання.

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Однак найчастіше біль зліва під ребром пов’язаний із патологічними причинами в різних органах, які є в цій ділянці: товста й тонка кишка, хвіст підшлункової залози, шлунок, нирка, судини та нерви.

– Інколи навіть органи, які розташовані з лівого боку, можуть давати больові відчуття в лівому боці під ребрами, – зазначає лікарка.

Болить зліва під ребрами: що означає

Різкий колючий біль з лівого боку під ребрами часто виникає під час травм. Він може бути повʼязаний із розривом лівої нирки, селезінки, товстої кишки, шлунка.

Супроводжуються такі відчуття появою слабкості, млявості, запаморочення.

– В такому випадку необхідно негайного викликати швидку допомогу, – наголошує фахівчиня.

Внаслідок погіршення якості харчування може виникнути тупий біль з лівого боку під ребрами. Це стається після прийому жирної, смаженої, гострої їжі або вживання алкоголю.

Такий біль може вказувати на захворювання з боку органів травлення: панкреатит, гастрит, виразка шлунка чи дванадцятипалої кишки. Такі відчуття супроводжуються нудотою, блювотою та здуттям в животі.

Про хвороби товстої кишки свідчить переймоподібний біль. Часто разом з ним є діарея, закрепи, здуття.

Такі симптоми можуть означати синдром подразненої кишки, хворобу Крона та виразковий коліт.

Які хвороби може означати біль зліва під ребрами

Стискаючий біль зліва під ребром та у ділянці серця може бути ознакою стенокардії, інфаркту міокарда.

Сильний біль в лівому підреберʼї, що посилюється під час повороту тіла, глибокого вдиху, може бути пов’язаний із міжреберною невралгією.

А поява тупого болю в цій ділянці разом із лихоманкою та кашлем може свідчити про запалення легень та плевриту.

Нестерпний біль в лівому боці, що віддає в спину, промежину, низ живота та супроводжується порушеннями сечовиділення, може бути симптомом ниркової кольки при сечокамʼяній хворобі.

Найнебезпечнішими є пульсуючий біль зліва під ребром, який віддає в поперек та низ живота. Він може свідчити про розрив аневризми черевної аорти – життєво небезпечний стан через появу значної внутрішньої кровотечі. В такому випадку варто терміново викликати медиків.

Як лікувати біль під лівими ребрами

Отож, причинами болю в лівому боці під ребром можуть бути як серйозні хвороби та стани, що несуть загрозу життю, так і звичайні фізіологічні процеси.

– Тому не займайтесь самолікуванням, а своєчасно звертайтесь по допомогу до лікаря, – наголошує медикиня.

Лише лікар може визначити, що випити, якщо болить під лівим ребром, адже цей симптом може означати багато різних хвороб.