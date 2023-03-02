Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, почему привычные методы успокоиться не всегда работают и что действительно может помочь.

— Если вы чувствуете, что вас периодически накрывает, попробуйте подойти к проблеме системно. Успокоительные препараты — не всегда эффективный и безопасный способ справиться с эмоциями, — утверждают эксперты.

По их словам, к специалисту стоит обратиться, если вы периодически наблюдаете у себя такие симптомы:

учащенное сердцебиение и головокружение;

постоянные проблемы со сном и концентрацией;

постоянное чувство беспокойства.

Это лишь краткий список наиболее распространенных проявлений генерализованного тревожного расстройства. Некоторые признаки тревоги могут быть не такими очевидными. Например:

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боли в животе, голове, мышцах;

постоянная усталость;

трудно управлять эмоциями.

Как объясняет невролог Александра Щебет, такая привычка может в дальнейшем лишь усложнить ситуацию. По ее словам, принимать успокоительные в случае, если, например, вы не можете заснуть, не самая лучшая идея. Потому что необходимо выяснять причины бессонницы и лечить ее проявления.

— Если тревога – уже извечный спутник ваших будней, и вы эмоционально реагируете на малейшую проблему, то вполне возможно, что у вас генерализованное тревожное расстройство, — говорит врач.

По ее словам, ситуативный прием таблеток, которые вы сами себе прописали, лишь откладывает адекватное лечение и стабилизацию состояния.

Невролог отмечает, что многие так называемые успокоительные — это безрецептурные препараты с недоказанной эффективностью, в частности, фитотерапия, гомеопатия и т.д. Часто такие препараты действуют как плацебо и точно не справятся с реальными тревожными или паническими расстройствами.

Что не так с валерьянкой и корвалолом

Невролог рассказывает, что корвалол достался нам в наследство от советской медицины, хотя изобрели этот препарат в Германии, в 40-х годах прошлого века под названием Валокордин.

Однако Германия, как и другие страны Европы, не используют этот препарат уже очень давно. Основная его опасность состоит в том, что в его состав входит фенобарбитал и этилбромизовалериановая кислота.

Фенобарбитал — наркотическое вещество, которое при длительном и неправильном использовании может вызвать зависимость и оказывает токсическое действие на сердечную и нервную системы.

— Однако корвалол не только вредит сердечно-сосудистой системе, но и повышает риск пропустить реальные симптомы инфаркта в ожидании эффекта плацебо, — предостерегает Александра Щебет.

Что касается валерьянки, то, по словам медика, несколько лет назад опубликовали основательный метаанализ влияния растительных успокаивающих на настроение, сон и т.д.

— К сожалению, практически все они оказались не более эффективными, чем плацебо. А в некоторых случаях даже менее эффективными. Часто фитопрепараты имели побочные эффекты, в частности, диарею, — рассказывает невролог.

А как насчет рецептурных препаратов

Рецептурные препараты имеют разный спектр действия и побочные эффекты. Схему лечения важно подбирать в зависимости от конкретного случая. Если заниматься самолечением, вы также рискуете получить зависимость, от которой будет не так просто избавиться.

— Прием некоторых успокаивающих в течение длительного времени может влиять на когнитивные функции человека. Это вызывает дополнительные причины для стресса. Человек увеличивает дозу. Возникает некий замкнутый круг, — предостерегает врач.

Если вас просто сильно огорчили новости, вполне возможно, что вам помогут другие, немедикаментозные методы борьбы со стрессом. К примеру, физическая активность, медитация или разговор с близким человеком.

Источник: Береги себя