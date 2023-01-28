Война является фактором стресса, который называют психосоциальным, потому что он связан с событиями в жизни человека и его восприятием этих событий. Стрессовыми событиями для каждого украинца сейчас является утрата — любимого человека, дома, социальных связей из-за вынужденного перемещения.
И это обычно отражается на здоровье людей.
При стрессе в организме возникают значительные изменения:
- ускорение сердцебиения и частоты дыхания,
- ужение кровеносных сосудов во многих частях тела,
- гипергликемия,
- замедление или полная остановка пищеварения,
- расширение кровеносных сосудов в мышцах,
- остановка слюноотделения и выработка слез,
- расширение зрачков,
- тремор,
- повышенное потоотделение,
- туннельное зрение – состояние, когда органы зрения не могут видеть предметы по бокам, исходящим из центрального осмотра.
Если вы длительное время наблюдаете у себя такие симптомы, это может вредно сказаться на вашем здоровье – как физическом, так и ментальном. Стресс может сильно повлиять на способность человека справляться с обычными вызовами.
Из-за длительного стресса нарушается функционирование органов и систем. Сверхтяжелый или длительный стресс может вызвать психические и неврологические расстройства.
Чтобы не допустить этого, важно вовремя обратиться за помощью. НСЗУ напоминает, что сейчас украинцы могут получить психологическую поддержку у семейного врача. В рамках своей компетенции врач первичного звена осмотрит пациента и составит план лечения, или направит на консультацию к врачу-специалисту.
Источник: НСЗУ