Война является фактором стресса, который называют психосоциальным, потому что он связан с событиями в жизни человека и его восприятием этих событий. Стрессовыми событиями для каждого украинца сейчас является утрата — любимого человека, дома, социальных связей из-за вынужденного перемещения.

И это обычно отражается на здоровье людей.

При стрессе в организме возникают значительные изменения:

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ускорение сердцебиения и частоты дыхания,

ужение кровеносных сосудов во многих частях тела,

гипергликемия,

замедление или полная остановка пищеварения,

расширение кровеносных сосудов в мышцах,

остановка слюноотделения и выработка слез,

расширение зрачков,

тремор,

повышенное потоотделение,

туннельное зрение – состояние, когда органы зрения не могут видеть предметы по бокам, исходящим из центрального осмотра.

Если вы длительное время наблюдаете у себя такие симптомы, это может вредно сказаться на вашем здоровье – как физическом, так и ментальном. Стресс может сильно повлиять на способность человека справляться с обычными вызовами.

Из-за длительного стресса нарушается функционирование органов и систем. Сверхтяжелый или длительный стресс может вызвать психические и неврологические расстройства.

Чтобы не допустить этого, важно вовремя обратиться за помощью. НСЗУ напоминает, что сейчас украинцы могут получить психологическую поддержку у семейного врача. В рамках своей компетенции врач первичного звена осмотрит пациента и составит план лечения, или направит на консультацию к врачу-специалисту.

Источник: НСЗУ