Війна є чинником стресу, який називають психосоціальним, тому що він повʼязаний з подіями у житті людини та її сприйняттям цих подій. Стресовими подіями для кожного українця зараз є втрата – коханої людини, домівки, соціальних звʼязків через вимушене переміщення.

І це звичайно відбивається на здоров’ї людей.

Під час стресу в організмі виникають значні зміни:

Зараз дивляться пришвидшення серцебиття та частоти дихання,

звуження кровоносних судин у багатьох частинах тіла,

гіперглікемія,

уповільнення або повна зупинка травлення,

розширення кровоносних судин у м’язах,

зупинка слиновиділення та вироблення сліз,

розширення зіниць,

тремор,

підвищене потовиділення,

тунельний зір – стан, коли органи зору не можуть бачити предмети з боків, що виходять з центрального огляду. Якщо ви тривалий час спостерігаєте у себе такі симптоми, це може шкідливо позначити на вашому здоров’ї – як фізичному, так і ментальному. Стрес може сильно вплинути на здатність людини справлятися із повсякденними викликами. Через тривалий стрес порушується функціонування органів та систем. А надважкий або тривалий стрес може спричинити психічні та неврологічні розлади. Читайте також: Не плутати зі стресом: психолог назвала ознаки психотравми і способи їх пом’якшити Щоби не допустити цього, важливо вчасно звернутися по допомогу. НСЗУ нагадує, що зараз українці можуть отримати психологічну підтримку у сімейного лікаря. В межах своєї компетенції лікар первинної ланки огляне пацієнта та складе план лікування, або ж направить на консультацію до лікаря-спеціаліста. Джерело: НСЗУ

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