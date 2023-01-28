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Тривалий стрес руйнує організм: допомогти може сімейний лікар

28 Січня 2023, 15:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
стресс
Джерело: Depositphotos

Війна є чинником стресу, який називають психосоціальним, тому що він повʼязаний з подіями у житті людини та її сприйняттям цих подій. Стресовими подіями для кожного українця зараз є втрата – коханої людини, домівки, соціальних звʼязків через вимушене переміщення.

І це звичайно відбивається на здоров’ї людей.

Під час стресу в організмі виникають значні зміни:

Зараз дивляться
  •  пришвидшення серцебиття та частоти дихання,
  • звуження кровоносних судин у багатьох частинах тіла,
  •  гіперглікемія,
  •  уповільнення або повна зупинка травлення,
  •  розширення кровоносних судин у м’язах,
  •  зупинка слиновиділення та вироблення сліз,
  •  розширення зіниць,
  •  тремор,
  •  підвищене потовиділення,
  •  тунельний зір – стан, коли органи зору не можуть бачити предмети з боків, що виходять з центрального огляду.

Якщо ви тривалий час спостерігаєте у себе такі симптоми, це може шкідливо позначити на вашому здоров’ї – як фізичному, так і ментальному. Стрес може сильно вплинути на здатність людини справлятися із повсякденними викликами.

Через тривалий стрес порушується функціонування органів та систем. А надважкий або тривалий стрес може спричинити психічні та неврологічні розлади.

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Щоби не допустити цього, важливо вчасно звернутися по допомогу. НСЗУ нагадує, що зараз українці можуть отримати психологічну підтримку у сімейного лікаря. В межах своєї компетенції лікар первинної ланки огляне пацієнта та складе план лікування, або ж направить на консультацію до лікаря-спеціаліста.

Джерело: НСЗУ

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