Війна є чинником стресу, який називають психосоціальним, тому що він повʼязаний з подіями у житті людини та її сприйняттям цих подій. Стресовими подіями для кожного українця зараз є втрата – коханої людини, домівки, соціальних звʼязків через вимушене переміщення.
І це звичайно відбивається на здоров’ї людей.
Під час стресу в організмі виникають значні зміни:
- пришвидшення серцебиття та частоти дихання,
- звуження кровоносних судин у багатьох частинах тіла,
- гіперглікемія,
- уповільнення або повна зупинка травлення,
- розширення кровоносних судин у м’язах,
- зупинка слиновиділення та вироблення сліз,
- розширення зіниць,
- тремор,
- підвищене потовиділення,
- тунельний зір – стан, коли органи зору не можуть бачити предмети з боків, що виходять з центрального огляду.
Якщо ви тривалий час спостерігаєте у себе такі симптоми, це може шкідливо позначити на вашому здоров’ї – як фізичному, так і ментальному. Стрес може сильно вплинути на здатність людини справлятися із повсякденними викликами.
Через тривалий стрес порушується функціонування органів та систем. А надважкий або тривалий стрес може спричинити психічні та неврологічні розлади.
Щоби не допустити цього, важливо вчасно звернутися по допомогу. НСЗУ нагадує, що зараз українці можуть отримати психологічну підтримку у сімейного лікаря. В межах своєї компетенції лікар первинної ланки огляне пацієнта та складе план лікування, або ж направить на консультацію до лікаря-спеціаліста.
Джерело: НСЗУ