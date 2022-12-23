Астма – это хроническое заболевание, при котором у человека возникают приступы одышки и свистящий хрип.

Сейчас эта тема особенно актуальна из-за того, что во время воздушных тревог взрослые и дети часто находятся в подвальных и полуподвальных помещениях, где много пыли, плесени и других факторов, стимулирующих проявление астмы.

Что такое астма и как помочь человеку с этой болезнью – читайте в материале.

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Что такое астма

Это хроническое заболевание. Частота и степень тяжести симптомов (одышка и свистящий хрип) могут быть разными. Интервал между приступами колеблется от одного часа до одного дня. Как правило, это происходит во время физической активности или ночью.

Бронхиальной астмой могут болеть люди всех возрастов, но чаще всего это дети и молодежь.

Бронхиальная астма развивается как хроническое воспаление дыхательных путей, а именно бронхов, что приводит к повышению чувствительности нервных окончаний в дыхательных путях и их быстрое раздражение.

Во время приступов увеличиваются слизистые оболочки бронхиол, в результате чего сужаются дыхательные пути, человек не может нормально вдохнуть или выдохнуть.

Частые приступы астмы значительно ухудшают качество жизни: больные страдают от бессонницы, усталости, низкой активности. Кроме того, от приступа можно умереть!

Причины астмы

К сожалению, астму невозможно вылечить — только контролировать проявление симптомов.

Определить основные причины астмы не удалось до сих пор, однако большинство экспертов соглашаются, что генетическая предрасположенность в сочетании с внешними раздражителями являются наиболее распространенными факторами риска.

Причины бронхиальной астмы:

Аллергены (люди, страдающие от аллергического ринита или атопического дерматита, имеют в 3-5 раз выше риск заболеть бронхиальной астмой). Более того, бронхиальная астма может спровоцировать аллергию на определенные раздражители. Наследственность (если кто-то из ваших родных болел астмой — вы в группе риска). Вредные условия труда (воздействие химических раздражителей, особенно на рабочем месте). Низкий вес при рождении и курение матери во время беременности. Частые простуды. Некоторые медикаменты — аспирин, противовоспалительные и обезболивающие препараты, лекарства от давления (бетаблокаторы). Ожирение. Низкая физическая активность.

Развитию бронхиальной астмы способствуют домашние аллергены (пыль и пылевые клещи, плесень), домашние животные (шерсть, перья, слюна и т. д.), тараканы и средства бытовой химии.

При этом неблагоприятные погодные условия (холодный воздух), сильное эмоциональное (страх или гнев) и физическое напряжение могут вызвать усиление симптомов или развитие осложнений астмы.

Профилактика астмы

Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы:

следите за чистотой в доме — регулярно убирайте и проветривайте помещение;

— регулярно убирайте и проветривайте помещение; ограничьте использование бытовой химии , а во время уборки пользуйтесь резиновыми перчатками и маской;

, а во время уборки пользуйтесь резиновыми перчатками и маской; следите за уровнем сухости воздуха , при необходимости — увлажняйте и фильтруйте его специальными приборами;

, при необходимости — увлажняйте и фильтруйте его специальными приборами; при первых подозрениях на аллергию обращайтесь к врачу ;

; поскольку причиной астмы могут стать некоторые препараты, не занимайтесь самолечением , перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом;

, перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом; будьте активными, даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять ежедневно при любой погоде.

Лечение бронхиальной астмы

Мы уже писали, что астма — это серьезное хроническое заболевание, которое требует медицинского контроля. Если вы не будете придерживаться специального режима лечения, то последствия могут быть трагическими.

Курс лечения должен назначать врач. Раннее лечение приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов замедляет прогрессирование болезни.

Важно также избегать возможных факторов риска развития астмы — раздражителей, которые вызывают воспаление дыхательных путей.

Наиболее выраженными симптомами при бронхиальной астме являются:

тяжесть в грудной клетке;

свистящее дыхание и хрипы в груди;

приступообразный кашель, сопровождающийся выделением слизистой мокроты;

эпизодическая экспираторная одышка (состояние, при котором у пациента затруднен выдох);

приступы удушья, которые случаются как днем, так и в ночное время.

Врач-аллерголог Виталия Чинчева говорит, что существуют триггеры астмы. Это все, что вызывает или усугубляет симптомы астмы.

Если у вас есть симптомы астмы, важно знать, какие факторы их вызывают.

Так вы сможете избегать контакта и предупредить обострение болезни. Все провоцирующие факторы можно разделить условно на две группы: общие и аллергические.

Общими триггерами астмы являются:

сигаретный дым;

стресс;

вирусные и бактериальные инфекции: грипп, COVID-19 или инфекции легких, ушей или синусов.

средства бытовой химии;

духи или ароматизаторы;

загрязненный воздух;

некоторые лекарства, такие как аспирин;

физическая нагрузка;

холодный или сухой воздух.

Аллергические триггеры:

Пылевые клещи – живут на кроватях, диванах, коврах и других местах в вашем доме. Продукты их жизнедеятельности способны вызвать аллергическую реакцию у людей.

Плесень – распространена в подвалах, ванных комнатах и других сырых и влажных местах.

Собаки и кошки. У людей может быть аллергия на слюну животных, мочу или эпидермис.

Пыльца деревьев, трав и сорняков.

Продукты жизнедеятельности тараканов.

Как помочь больному

Первые симптомы бронхиальной астмы схожи с симптомами аллергии или бронхита. Поэтому очень важно не заниматься самолечением, а сразу обратиться к своему врачу, с которым заключена декларация.

Если по решению семейного врача пациенту требуется консультация врача-пульмонолога, аллерголога или дополнительные обследования, то в таком случае он выпишет электронное направление.

По нему консультация бесплатная. Нужно обратиться в любое учреждение здравоохранения, имеющее контракт с НСЗУ на амбулаторную помощь и необходимых специалистов.

Бронхиальная астма может иметь серьезные осложнения – развитие пневмонии, хронического бронхита, патологических изменений в эндокринной и сердечно-сосудистой системах.

Обострения нуждаются в госпитализации. Поэтому если на ваших глазах произошло сильный приступ у знакомого или незнакомого человека, нужно вызвать скорую помощь.

5 фактов об астме

№1 – Гигиеническая гипотеза распространения астмы

Если в детстве человек живет в чистоте и редко сталкивается с бактериями и вирусами, то его иммунная система развивается неправильно и впоследствии бурно реагирует даже там, где не надо. Также на развитие болезни влияют грязный воздух, наследственность и наличие аллергии.

№2 – Астма неизлечима

От астмы нельзя избавиться полностью. Правда, если болезнь началась в детстве, с годами симптомы могут исчезнуть, но потом снова вернуться. У взрослых надежд на это меньше. Болезнь можно держать под контролем с помощью ингаляторов: одни используют во время приступа, другие – регулярно, чтобы приступ не начался.

№3 – Астма замедляет развитие подростков

Австралийские ученые в 2016 году доказали связь между астмой и развитием подростков. Они измеряли рост детей, больных астмой, и сравнивали с данными их здоровых сверстников. Исследование началось, когда детям было 8 лет, и продолжалось до достижения 14 лет. На развитие мальчиков астма не повлияла, а у девочек-астматиков почти в 4 раза чаще встречалась задержка роста.

Однако эти выводы для мальчиков нельзя считать окончательными, поскольку они, в отличие от девочек, продолжают расти после 14 лет, и задержка может проявиться позже.

№4 – Астма повышает риск психических расстройств

Согласно последним исследованиям, астма и сезонная аллергия повышают риск психических расстройств почти в 1,7 раза. Причину ученые пока не выяснили. Возможно, дело в иммунной системе, которая выделяет слишком много защитных веществ, что нарушает работу мозга.

№5 – Астма снижает потенцию

Мужчин с бронхиальной астмой часто беспокоит эректильная дисфункция. Предположительно, причина в непрекращающемся воспалении.