Астма – це хронічне захворювання, при якому в людини виникають напади задишки та свистячий хрип.

Зараз ця тема особливо актуальна, тому що під час повітряних тривог дорослі і діти часто перебувають в підвальних та напівпідвальних приміщеннях, де є багато пилу, плісняви та інших факторів, які стимулюють прояви астми.

Що таке астма і як допомогти людині з цією хворобою – читайте в матеріалі.

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Що таке астма

Це хронічне захворювання. Частота та ступінь важкості її симптомів (задишка та свистячі хрипи) можуть бути різними. Інтервал між нападами коливається від однієї години до одного дня. Зазвичай вони стаються під час фізичної активності або вночі.

Бронхіальною астмою можуть хворіти люди усіх вікових груп, але найчастіше це діти та молодь.

Бронхіальна астма розвивається як хронічне запалення дихальних шляхів, а саме бронхів, що призводить до підвищення чутливості нервових закінчень в дихальних шляхах та їх швидкого подразнення.

Під час нападу збільшуються слизові оболонки бронхіол, внаслідок чого звужуються дихальні шляхи, людина не може нормально вдихнути чи видихнути.

Часті напади астми значно погіршують якість життя: хворі страждають від безсоння, втоми, низької активності. Крім того, від нападу можна померти!

Причини астми

На жаль, астму неможливо вилікувати – лише тримати під контролем прояви симптомів.

Визначити основні причини астми не вдалося й досі, проте більшість експертів погоджуються, що генетична схильність у поєднанні з зовнішніми подразниками є найбільш поширеними факторами ризику.

Причини бронхіальної астми:

Алергени (люди, які страждають від алергічного риніту або атопічного дерматиту, мають у 3-5 разів вищий ризик захворіти на бронхіальну астму). Більш того, бронхіальна астма може спровокувати алергію на певні подразники. Спадковість (якщо хтось із ваших рідних хворів на астму – ви у групі ризику). Шкідливі умови праці (вплив хімічних подразників, особливо на робочому місці). Низька вага при народженні та куріння матері під час вагітності. Часті застуди. Деякі медикаменти – аспірин, протизапальні і знеболювальні препарати, ліки від тиску (бетаблокатори). Ожиріння. Низька фізична активність.

Розвитку бронхіальної астми сприяють домашні алергени (пил і пилові кліщі, пліснява), домашні тварини (шерсть, пір’я, слина тощо), таргани і засоби побутової хімії.

Несприятливі погодні умови (холодне повітря), сильне емоційне (страх або гнів) та фізичне навантаження можуть викликати посилення симптомів або розвиток ускладнень астми.

Профілактика астми

Щоб зменшити ризики бронхіальної астми:

стежте за чистотою вдома – регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення;

– регулярно прибирайте і провітрюйте приміщення; обмежте використання побутової хімії , а під час прибирання користуйтеся гумовими рукавичками і маскою;

, а під час прибирання користуйтеся гумовими рукавичками і маскою; стежте за рівнем сухості повітря , за потреби – зволожуйте і фільтруйте його спеціальними приладами;

, за потреби – зволожуйте і фільтруйте його спеціальними приладами; при перших підозрах на алергію звертайтеся до лікаря ;

; оскільки причиною астми можуть стати деякі препарати, не займайтеся самолікуванням , перед прийомом будь-яких ліків радьтеся з лікарем;

, перед прийомом будь-яких ліків радьтеся з лікарем; будьте активними, навіть якщо ви не займаєтесь спортом, мотивуйте себе гуляти щодня за будь-якої погоди.

Лікування бронхіальної астми

Ми уже писали, що астма – це серйозне хронічне захворювання, яке вимагає медичного контролю. Якщо ви не будете дотримуватись спеціального режиму лікування, то наслідки можуть бути трагічними.

Курс лікування має призначати лікар. Раннє лікування призводить до стійкої ремісії, а прийом базових препаратів сповільнює прогресування хвороби.

Важливо також уникати можливих факторів ризику розвитку астми – подразників, які викликають запалення дихальних шляхів.

Найбільш вираженими симптомами при бронхіальній астмі є:

тяжкість в грудній клітці;

свистяче дихання і хрипи в грудях;

нападоподібний кашель, що супроводжується виділенням слизового мокротиння;

епізодична експіраторна задишка (стан, під час якого у пацієнта утруднений видих);

напади задухи, які трапляються як вдень, так і в нічний час.

Лікар-алерголог Віталія Чінчева говорить, що існують тригери астми. Це все, що викликає або посилює симптоми. Якщо у вас є симптоми астми, важливо знати, які фактори їх викликають.

Так ви зможете уникати контакту і попередити загострення хвороби.

Усі фактори, що провокують симптоми, можна поділити умовно на дві групи: загальні та алергічні.

Загальними тригерами астми є:

сигаретний дим;

стрес;

вірусні та бактеріальні інфекції: грип, COVID-19 або інфекції легенів, вух чи синусів.

засоби побутової хімії;

парфуми або ароматизатори;

забруднене повітря;

певні ліки, такі як аспірин;

фізичне навантаження;

дуже холодне чи сухе повітря.

Алергічні тригери:

Пилові кліщі – живуть на ліжках, диванах, килимах та інших місцях у вашому домі. Продукти їхньої життєдіяльності здатні викликати алергічну реакцію у людей.

Цвіль – розповсюджена в підвалах, ванних кімнатах та інших сирих і вологих місцях.

Собаки та коти. У людей може бути алергія на слину тварин, сечу або епідерміс.

Пилок дерев, трав та бур’янів.

Продукти життєдіяльності тарганів.

Як допомогти хворому

Перші симптоми бронхіальної астми схожі з симптомами алергії чи бронхіту. Тому дуже важливо не займатися самолікуванням, а відразу звернутись до свого лікаря, з яким укладено декларацію.

Якщо за рішенням сімейного лікаря пацієнту потрібна консультація лікаря-пульмонолога, алерголога чи додаткові обстеження, то в такому випадку він випише електронне направлення. З ним консультація безоплатна.

Потрібно звернутись до будь-якого закладу охорони здоров‘я, який має контракт з НСЗУ на амбулаторну допомогу та необхідних спеціалістів.

Бронхіальна астма може мати серйозні ускладнення – розвиток пневмонії, хронічного бронхіту, патологічних змін в ендокринній та серцево-судинній системах. Загострення потребують госпіталізації. Тому якщо на ваших очах стався сильний напад у знайомої або незнайомої людини, потрібно викликати швидку допомогу.

5 фактів про астму

№1 – Гігієнічна гіпотеза поширення астми

Якщо в дитинстві людина живе у чистоті та рідко стикається з бактеріями і вірусами, то її імунна система розвивається неправильно і згодом бурхливо реагує навіть там, де не треба. Також на розвиток астми впливають забруднене повітря, спадковість і наявність алергії.

№2 – Астма невиліковна

Від астми не можна позбутися повністю. Щоправда, якщо хвороба почалася в дитинстві, з роками симптоми можуть зникнути, але потім знову повернутися. У дорослих надій на це менше. Хворобу можна тримати під контролем за допомогою інгаляторів: одні використовують під час нападу, інші – регулярно, щоб напад не почався.

№3 – Астма уповільнює розвиток підлітків

Австралійські вчені у 2016 році довели зв’язок між астмою і розвитком підлітків. Вони вимірювали зріст дітей, хворих на астму, і порівнювали з даними їх здорових однолітків. Дослідження почалося, коли дітям було 8 років, і тривало до досягнення 14 років. На розвиток хлопчиків астма не вплинула, а у дівчаток-астматиків майже у 4 рази частіше траплялася затримка росту.

Однак ці висновки для хлопчиків не можна вважати остаточними, оскільки вони, на відміну від дівчаток, продовжують рости після 14 років, і затримка може проявитися пізніше.

№4 – Астма підвищує ризик психічних розладів

Згідно з останніми дослідженнями, астма і сезонна алергія підвищують ризик психічних розладів майже в 1,7 раза. Причину вчені поки не з’ясували. Можливо, справа в імунній системі, яка виділяє надто багато захисних речовин, що порушує роботу мозку.

№5 – Астма знижує потенцію

Чоловіків з бронхіальною астмою часто турбує еректильна дисфункція. Імовірно, причина у безперервному запаленні.