Зима – время, когда легче всего подхватить болезнь дыхательных путей. И не стоит игнорировать опасность, ведь обычный кашель может легко превратиться в воспаление, если не лечиться. На какие симптомы пневмонии стоит обратить внимание, Фактам ICTV рассказала терапевт Анастасия Коваль.

Что такое пневмония и как она возникает

— Воспаление легких для меня, как для врача, называется пневмония. – объясняет врач. – а характеризуется это состояние воспалением альвеол.

Чаще пневмонии вызываются бактериями (в половине случаев бактериальное воспаление легких вызывают пневмококки). Однако бывают и вирусные пневмонии – примерно треть случаев. Вспышку таких пневмоний наблюдаем в последние годы из-за Covid-19.

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Очень редко, но встречаются пневмонии, вызванные грибками и простейшими.

Самый популярный способ заражения – воздушно-капельным путем. Но есть факторы риска, вызывающие инфицирование.

Пневмонией чаще болеют люди:

С вредными привычками, такими как курение и чрезмерное употребление алкоголя;

Которые ведут малоподвижный образ жизни и много времени проводят в душных помещениях;

Имеющие сопутствующие хронические болезни.

Также избежать пневмонии будет тяжело, если ваши лёгкие долго вдыхали ядовитые испарения.

Симптомы-предвестники пневмонии

Конечно, самый распространенный симптом пневмонии – кашель. На первых порах – сухой и навязчивый. Но потом начинает выделяться мокрота.

Следует обратить внимание и на другие симптомы, которые намекают, что у вас воспаление легких:

Боли в грудной клетке.

Усложненное дыхание.

Повышенная температура тела.

Вялость.

Хрипы в груди.

– В некоторых тяжелых случаях возможно посинение губ, потеря сознания, рвота, диарея, судороги, – предостерегает врач. Тогда, не теряя времени, нужно вызвать скорую.

При обследовании врач услышит в легких влажные хрипы и/или ослабленное дыхание. Однако бывают так называемые “немые” пневмонии, когда на слух хрипов не слышно. При проверке сатурации (насыщенности кислородом гемоглобина) будут зафиксированы сниженные показатели.

Объем воспаления выявляют рентгенологически.

Кроме того, важно сделать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, а также микробиологическое исследование мокроты (это поможет определиться с происхождением этого эпизода заболевания).

Как лечить пневмонию

— Самолечение может еще больше ухудшить ваше состояние, – предупреждает специалист. — эффективное лечение назначает только врач. При тяжелом течении заболевания обязательна госпитализация.

Кроме антибиотиков и других медпрепаратов, врач может назначить физиотерапию, чтобы устранить последствия воспаления.

Для того чтобы избежать воспаления легких с тяжелым течением болезни, следует вакцинироваться от известных вирусных заболеваний (от пневмококка, гемофильной парочки, гриппа, Covid-19, коклюша, ветряной оспы, кори).

Чтобы укрепить свое здоровье, следует бросить курить, лечить хронические заболевания, такие как ВИЧ, сахарный диабет, артериальная гипертензия.

При появлении первых симптомов важно обратиться к врачу, ведь без лечения пневмония может привести к смерти.