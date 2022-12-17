Зима – час, коли найлегше підхопити хворобу дихальних шляхів. І не варто ігнорувати небезпеку, адже звичайний кашель може легко перетворитися на запалення, якщо не лікуватися. На які ж симптоми пневмонії варто звернути увагу, фактам ICTV розповіла терапевтка Анастасія Коваль.

Що таке пневмонія і як вона виникає

– Запалення легень для мене, як для лікаря, має назву пневмонія. – пояснює лікарка. – А характеризується цей стан запаленням альвеол.

Найчастіше пневмонії викликаються бактеріями (в половині випадків бактеріальне запалення легень викликають пневмококи). Проте бувають і вірусні пневмонії – десь третину випадків. Спалах таких пневмоній спостерігаємо в останні роки через Covid-19.

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Дуже рідко, але зустрічаються пневмонії, викликані грибками та найпростішими.

Найпопулярніший спосіб зараження – повітряно-крапельним шляхом. Але є фактори ризику, які викликають інфікування.

На пневмонію частіше хворіють люди:

Зі шкідливими звичками, такими як куріння та надмірне вживання алкоголю; Які ведуть малорухливий спосіб життя і багато часу проводять в задушливих приміщеннях; Які мають супутні хронічні хвороби.

Також уникнути пневмонії буде тяжко, якщо ваші легені довго вдихали отруйні випари.

Симптоми-передвісники пневмонії

Звичайно, найпоширеніший симптом пневмонії – кашель. На перших порах – сухий і нав’язливий. Та згодом починає виділятися мокротиння.

Варто звернути увагу й на інші симптоми, які натякають, що у вас – запалення легень:

Болі в грудній клітці. Ускладнене дихання. Підвищена температура тіла. Млявість. Хрипи в грудях.

– В деяких важких випадках можливе посиніння губ, втрата свідомості, блювання, діарея, судоми, – застерігає лікарка. Тоді, не гаючись, потрібно викликати швидку.

При обстеженні лікар почує в легенях вологі хрипи та/або ослаблене дихання. Проте бувають так звані “німі” пневмонії, коли на слух хрипів не чути. При перевірці сатурації (насиченості киснем гемоглобіну) буде зафіксовано знижені показника.

Об’єм запалення виявляють рентгенологічно.

Крім того, важливо зробити загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, а також мікробіологічне дослідження мокротиння (це допоможе визначитись з походженням цього епізоду захворювання)

Як лікувати пневмонію

– Самолікування може ще більше погіршити ваш стан, – попереджає фахівчиня. – Ефективне лікування призначає лише лікар. При важкому перебігу хвороби обов’язкова госпіталізація.

Крім антибіотиків та інших медпрепаратів лікар може призначити фізіотерапію, щоб усунути наслідки запалення.

Для того, щоб уникнути запалення легень з тяжким перебігом хвороби, варто вакцинуватись від відомих вірусних захворювань (від пневмококу, гемофільної парочки, грипу, Covid-19, кашлюку, вітряної віспи, кору).

Щоб зміцнити своє здоров’я, слід кинути курити, лікувати хронічні захворювання, такі як ВІЛ, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія.

При появі вже перших симптомів важливо звернутись до лікаря, адже без лікування пневмонія може привести до смерті.