Шишка под мышкой не обязательно означает рак. Это явление может быть вызвано другими заболеваниями, такими как инфекционное увеличение лимфатических узлов, липома, гидраденит, фолликулит и тому подобное.

Лучший способ узнать, что это за образование, пройти необходимые скрининговые тесты и обследования.

Когда это рак, а когда — липома

— Действительно, шишка под мышкой может свидетельствовать о раке молочной железы, который является одним из самых распространенных видов рака у женщин, — говорит Саджан Раджпурохит, онколог больницы Super Specialty Hospital.

Обследование опухоли специалистом является лучшим способом подтвердить или отвергнуть этот диагноз. Но онколог подчеркивает, что согласно статистическим данным, около 60-80% всех уплотнений под мышками являются доброкачественными.

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Шишки под мышками могут быть вызваны другими возможными причинами, в частности:

инфекционными или другими заболеваниями, вызывающими увеличение лимфатических узлов;

гидраденитом suppurativa — хроническим заболеванием кожи, которое может вызвать образование шишек, абсцессов и рубцов не только под мышками, но и в паху и на ягодицах;

липомами — нераковыми жировыми образованиями, которые могут развиться где угодно на теле, включая подмышки;

фолликулитом — распространенной кожной инфекцией волосяных фолликулов.

Чем отличаются раковые опухоли от других

Саджан Раджпурохит описывает шишку, вызванную раком молочной железы, как твердую массу, которая отличается от окружающей ткани. Эта масса может иметь округлую форму и возникать в любом участке груди, в том числе под мышками.

Кроме того, злокачественная опухоль молочной железы в большинстве случаев безболезненна.

Напротив, доброкачественная шишка под мышкой часто сопровождается болью при пальпации, что свидетельствует об увеличении лимфатического узла или воспалением фолликула.

Кроме того, в отличие от злокачественной опухоли молочной железы, которая выглядит твердой, киста, инфекция или жировик почти всегда мягкие на ощупь.

Что такое фолликулит

Брендан Кемп, доктор медицинских наук, дерматолог, подробнее останавливается на фолликулите.

Он говорит, что красные, заполненные гноем шишки, вызванные фолликулитом, — распространенная кожная инфекция волосяных фолликулов.

Фолликулитом может заразиться любой, но больше рискуют те, кто имеет ослабленную иммунную систему или другие кожные инфекции, если есть порезы или царапины под мышками.

— В легких случаях фолликулит проходит сам по себе или с помощью домашних средств, — говорит доктор Кемп.

Но иногда без антибиотиков не обойтись. Однако они показаны только по рекомендации врача.

Всегда обращайтесь к специалисту, если симптомы не проходят после применения безрецептурных средств лечения.

Источник: Onlymyhealth