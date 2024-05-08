Шишка під пахвою не обов’язково означає рак. Це явище може бути викликано різними іншими захворюваннями, такими як інфекційне збільшення лімфатичних вузлів, ліпома, гідраденіт, фолікуліт тощо.

Найкращий спосіб дізнатися, що у вас є, це пройти необхідні скринінгові тести та обстеження.

Коли це – рак, а коли – ліпома

– Дійсно, шишка під пахвою може свідчити про рак молочної залози, який є одним із найпоширеніших видів раку у жінок, – каже Саджан Раджпурохіт, онколог лікарні Super Specialty Hospital.

Обстеження пухлини фахівцем є найкращим способом підтвердити або відкинути цей діагноз. Але онколог підкреслює, що згідно зі статистичними даними, близько 60-80% усіх ущільнень під пахвами є доброякісними.

Зараз дивляться

Шишки під пахвами можуть бути викликані багатьма можливими причинами, зокрема:

інфекційними або іншими захворюваннями, що спричиняють збільшення лімфатичних вузлів;

гідраденітом suppurativa – хронічним захворюванням шкіри, яке може спричинити утворення шишок, абсцесів і рубців не тільки під пахвами, але й у паху і на сідницях;

ліпомами – нераковими жировими утвореннями, які можуть розвинутися будь-де на тілі, включаючи пахви;

фолікулітом – поширеною шкірною інфекцією волосяних фолікулів.

Чим відрізняються ракові пухлини від інших

Саджан Раджпурохіт описує шишку раку молочної залози, як тверду масу, яка відрізняється від навколишньої тканини. Ця маса може мати округлу форму і виникати в будь-якій ділянці грудей, в тому числі, під пахвами.

Крім того, злоякісна пухлина молочної залози здебільшого безболісна.

І навпаки, доброякісна шишка під пахвою часто супроводжуватися болем при пальпації, що свідчить про збільшення лімфатичного вузла, або запаленням фолікула.

Крім того, на відміну від злоякісної пухлини молочної залози, яка виглядає твердою, кіста, інфекція або жировик м’які на дотик.

Що таке фолікуліт

Брендан Кемп, доктор медичних наук, дерматолог, детальніше зупиняється на фолікуліті.

Він каже, що червоні, заповнені гноєм шишки, викликані фолікулітом,— поширена шкірна інфекція волосяних фолікулів.

Фолікулітом може заразитися будь-хто, але більше ризикують ті, хто має ослаблену імунну систему чи інші шкірні інфекції, якщо є порізи чи подряпини під пахвами.

– У легких випадках фолікуліт проходить сам по собі, або за допомогою домашніх засобів, – каже доктор Кемп.

Але іноді без антибіотиків не обійтися. Проте вони показані лише за рекомендацією лікаря.

Завжди звертайтеся до фахівця, якщо симптоми не покращуються після застосування безрецептурних засобів лікування.

Джерело: Onlymyhealth