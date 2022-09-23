Одно лишь упоминание о стоматологе часто вызывает страх не только у детей, но и у взрослых. К этому врачу чаще обращаются, когда проблемы с зубами не дают спокойно жить.

Однако посещать врача-стоматолога нужно хотя бы раз в полгода, а не только тогда, когда зуб уже болит. Такой контрольный визит к врачу поможет заблаговременно выявить проблему и успешно ее решить. Мы пообщались с врачом-стоматологом Юлией Ковальчук и определили семь причин, когда нужно идти к этому специалисту.

1. Зубная боль

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Она свидетельствует о том, что проблема уже существует и необходимо как можно скорее начать лечение. Обычно люди используют обезболивающее, но оно не решает проблему, а лишь кратковременно устраняет боль.

– Это маскировка проблемы, а не решение. Иногда, когда затягивается визит к стоматологу, решить проблему самим лечением становится невозможно. И речь идет не только об удалении зубов. Поэтому, если вы чувствуете, что вас что-то беспокоит, нужно сразу идти к врачу, — отмечает стоматолог.

2. Воспаление десен

Это еще одна проблема, с которой нужно немедленно идти к стоматологу. Так как воспаление десен и пародонтальные проблемы – одни из самых распространенных причин потери зубов у людей. Красные десны, воспаляющиеся при чистке зубов, свидетельствуют о том, что бактерии и микроорганизмы попали глубже.

— Десна – это основание, которое удерживает зубы на месте, и следует серьезно подходить к их состоянию. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас красные десны или появляется кровоточивость при чистке зубов – необходимо идти к врачу, — говорит Юлия.

Врач сможет подобрать необходимые средства гигиены: пасту и щетку. А еще – сделает профессиональную гигиену, ведь распространение зубного камня на поверхности зубов – также может быть причиной воспаления десен.

3. Неприятный запах изо рта

Также нужно идти к специалисту. Однако эта проблема может быть связана не только с гигиеной рта, но и с проблемами внутренних органов. Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о проблемах с печенью или легкими. Стоматолог направит вас к необходимому специалисту.

4. Болевые ощущения при употреблении горячего и холодного, кислого и сладкого

Это свидетельствует о наличии кариозной полости, и заблаговременный визит к стоматологу поможет пролечить этот зуб и решить данную проблему.

— Чай, мороженое, цитрусовые – продукты, которые чаще всего вызывают болевые ощущения. Если вы чувствуете такие симптомы, то это может свидетельствовать о наличии кариеса, что может привести к воспалению нерва, а в дальнейшем удалению зуба, – предостерегает стоматолог.

5. Беременность и планирование беременности.

Это также одна из причин визита к стоматологу. Ведь во время беременности женщинам не рекомендуется делать анестезию, обезболивание, введение некоторых препаратов. Не рекомендуется делать рентгеновские снимки, которые иногда очень важны при лечении зубов.

6. Неправильный прикус и расположение зубов

Детям с 6 лет уже рекомендуют приходить на прием к врачу-ортодонту для выявления патологий прикуса и неправильного прорезывания зубов. Чем раньше обнаружить эту проблему – тем проще будет ее пролечить у ортодонта.

7. Наличие пломб, коронок, виниров и других имплантов

Все имеет свой срок годности, и при контрольных визитах можно заранее заметить, когда пломбу нужно отшлифовать или заменить и когда истек срок годности коронки.

Стоматолог говорит, что сейчас немало осознанных людей, которые ухаживают за полостью рта. Так как если человек раз пролечил зубы – он знает стоимость того лечения и уже ценит их. Такие люди регулярно ходят на профилактические осмотры и гигиену.

Так как полость рта является первым звеном желудочно-кишечного тракта и через нее проходит множество различных бактерий, то при несоблюдении гигиены со временем могут возникать различные желудочно-кишечные расстройства.