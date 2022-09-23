Одне лише згадування про стоматолога часто викликає страх не тільки у дітей, але й у дорослих. До цього лікаря частіше звертаються, коли проблеми із зубами вже не дають спокійно жити.

Однак відвідувати лікаря-стоматолога треба хоча б раз на пів року, а не тільки тоді, коли зуб вже болить. Такий собі контрольний візит до лікаря допоможе завчасно виявити проблему та успішно її вирішити. Ми поспілкувалися з лікарем-стоматологом Юлією Ковальчук і визначили сім причин, коли треба йти до цього спеціаліста.

Зубний біль

Він свідчить про те, що проблема вже існує і необхідно якнайшвидше почати лікування. Зазвичай люди використовують знеболювальне, але воно не вирішує проблему, а лише короткочасно усуває біль.

Зараз дивляться

– Це маскування проблеми, а не вирішення. Іноді, коли затягується візит до стоматолога, то вирішити проблему самим лікуванням стає неможливо. І мова йде не лише про видалення зубів. Тому, якщо ви відчуваєте, що вас щось турбує, то треба одразу йти до лікаря, – наголошує стоматологиня.

Запалення ясен

Це ще одна проблема, з якою треба негайно йти до стоматолога. Бо запалення ясен і пародонтальні проблеми – одні з найпоширеніших причин втрати зубів у людей. Червоні ясна, які запалюються під час чищення зубів, свідчать про те, що бактерії та мікроорганізми потрапили глибше.

– Ясна – це основа, яка утримує зуби на місці, і варто серйозно підходити до їх стану. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас червоні ясна, або з’являється кровоточивість під час чищення зубів – необхідно йти до лікаря, – каже Юлія.

Лікар зможе підібрати необхідні засоби гігієни: пасту та щітку. А ще – зробить професійну гігієну, адже розповсюдження зубного каменю на поверхні зубів – також може бути причиною запалення ясен.

Неприємний запах з рота

Також треба йти до спеціаліста. Однак ця проблема може бути пов’язана не лише з гігієною рота, а і з проблемами внутрішніх органів. Неприємний запах з рота може свідчити про проблеми з печінкою або легенями. Стоматолог вас скерує до необхідного спеціаліста.

Больові відчуття при вживанні гарячого і холодного, кислого і солодкого

Це свідчить про наявність каріозної порожнини, і завчасний візит до стоматолога допоможе пролікувати цей зуб і вирішити проблему.

– Чай, морозиво, цитрусові – продукти, які найчастіше викликають больові відчуття. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, то це може свідчити про наявність карієсу, що може призвести до запалення нерву, а в подальшому видалення зуба, – застерігає стоматологиня.

Вагітність та планування вагітності.

Це також одна з причин візиту до стоматолога. Адже під час вагітності жінкам не рекомендовано робити анестезію, знеболювання, введення деяких препаратів. Не рекомендовано робити рентгенівські знімки, які іноді дуже важливі при лікуванні зубів.

Неправильний прикус та розташування зубів

Дітям з 6 років уже рекомендують з’являтися на прийом до лікаря-ортодонта для виявлення патологій прикусу та неправильного прорізування зубів. Чим раніше виявити цю проблему – тим простіше ортодонту буде її пролікувати.

Наявність пломб, коронок, вінірів та інших імплантів

Все має свій термін придатності, і при контрольних візитах можна завчасно помітити, коли пломбу треба відшліфувати чи замінити та коли вийшов термін придатності коронки.

Стоматологиня каже, що нині чимало усвідомлених людей, які доглядають за ротовою порожниною. Бо якщо людина раз пролікувала зуби – вона знає вартість того лікування і вже цінує їх. Такі люди регулярно ходять на профілактичні огляди і гігієну.

Оскільки порожнина рота є першою ланкою шлунково-кишкового тракту і через неї проходить безліч різних бактерій, то при недотриманні гігієни, з часом можуть виникати різноманітні шлунково-кишкові розлади.