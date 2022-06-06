Міністерство охорони здоров’я України опублікувало пам’ятку, як допомогти собі у разі зубного болю.
Якщо зуб болить від:
- потрапляння їжі;
- холодного або гарячого;
- у разі прикусу.
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Якщо біль не проходить протягом години, слід випити знеболювальний засіб (парацетамол, ібупрофен) або проконсультуватися з лікарем.
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Проте може не бути змоги звернутися до лікаря.
Фахівець розповіла, які проблеми з зубами можуть турбувати людину, назвала симптоми та озвучила рекомендації щодо полегшення стану.