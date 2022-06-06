Міністерство охорони здоров’я України опублікувало пам’ятку, як допомогти собі у разі зубного болю.

Якщо зуб болить від:

потрапляння їжі;

холодного або гарячого;

у разі прикусу.

Якщо біль не проходить протягом години, слід випити знеболювальний засіб (парацетамол, ібупрофен) або проконсультуватися з лікарем.

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Проте може не бути змоги звернутися до лікаря.

Фахівець розповіла, які проблеми з зубами можуть турбувати людину, назвала симптоми та озвучила рекомендації щодо полегшення стану.