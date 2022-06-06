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Долікарська допомога: що робити, якщо зуб болить більше однієї години

6 Червня 2022, 11:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
зубний біль
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало пам’ятку, як допомогти собі у разі зубного болю.

Якщо зуб болить від:

  • потрапляння їжі;
  • холодного або гарячого;
  • у разі прикусу.
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Якщо біль не проходить протягом години, слід випити знеболювальний засіб (парацетамол, ібупрофен) або проконсультуватися з лікарем.

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Проте може не бути змоги звернутися до лікаря.

Фахівець розповіла, які проблеми з зубами можуть турбувати людину, назвала симптоми та озвучила рекомендації щодо полегшення стану.

Джерело
МОЗ
Теги
Біль, зуби, поради лікаря
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