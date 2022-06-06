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Доврачебная помощь: что делать, если зуб болит больше одного часа

6 июня 2022, 11:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
зубний біль
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку, как помочь себе в случае зубной боли.

Если зуб болит от:

  • попадания пищи;
  • холодного или горячего;
  • в случае прикуса.
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Если боль не проходит в течение часа, следует выпить обезболивающее средство (парацетамол, ибупрофен) или проконсультироваться с врачом.

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Однако может не быть возможности обратиться к врачу.

Специалист рассказала, какие проблемы с зубами могут беспокоить человека, назвала симптомы и озвучила рекомендации по облегчению состояния.

Источник
Минздрав
Теги
Біль, зуби, поради лікаря
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