Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку, как помочь себе в случае зубной боли.
Если зуб болит от:
- попадания пищи;
- холодного или горячего;
- в случае прикуса.
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Если боль не проходит в течение часа, следует выпить обезболивающее средство (парацетамол, ибупрофен) или проконсультироваться с врачом.
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Однако может не быть возможности обратиться к врачу.
Специалист рассказала, какие проблемы с зубами могут беспокоить человека, назвала симптомы и озвучила рекомендации по облегчению состояния.