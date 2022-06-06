Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку, как помочь себе в случае зубной боли.

Если зуб болит от:

попадания пищи;

холодного или горячего;

в случае прикуса.

Если боль не проходит в течение часа, следует выпить обезболивающее средство (парацетамол, ибупрофен) или проконсультироваться с врачом.

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Однако может не быть возможности обратиться к врачу.

Специалист рассказала, какие проблемы с зубами могут беспокоить человека, назвала симптомы и озвучила рекомендации по облегчению состояния.