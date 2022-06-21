В жаркий день, особенно если он еще и ветреный, очень легко обгореть. Даже если солнце спряталось за облака, можно получить солнечные ожоги, если не соблюдать правила принятия солнечных ванн.
– Чаще всего страдают нос, плечи, а во время принятия солнечных ванн – добавляются другие участки тела – ноги, спина живот, – рассказала врач-терапевт Марина Ерина. — Отдельно берегите губы. Они сгорают гораздо быстрее кожи. Летом носите с собой бальзам для губ и смазывайте их.
Что делать, когда получили ожоги.
Когда вы заметили, что кожа покраснела, спрячьтесь из тени, а лучше зайдите в помещение.
- Чтобы охладить кожу, примите прохладный душ или накиньте на тело мокрую простыню.
- Можно даже на отдельные участки выложить лед, завернутый в пеленку.
- Если ожоги занимают большую площадь, или же покраснение становится ярче, примите обезболивающие препараты: парацетамол, ибупрофен, нимесулид.
- Затем поврежденную кожу обработайте водорастворимыми препаратами – это тримистин, пантестин, мирамистин.
- Пейте много жидкости.
Смазывать обгоревшие участки кожи мазями, жирными кремами, содержащими витамины наружными препаратами, пенными средствами можно с 5-6 суток после получения солнечных ожогов.
Правила загара:
Чтобы не получить солнечных ожогов, нужно немного:
- Использовать защитные кремы и лосьоны против загара.
- Выбирать место для отдыха, где есть навесы, деревья, другие растения, образующие тень.
Находиться на открытом воздухе можно с 8:00 до 10:00 и с 16:00 во второй половине дня. Среду дня проведите в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не испытать тепловой удар.