В жаркий день, особенно если он еще и ветреный, очень легко обгореть. Даже если солнце спряталось за облака, можно получить солнечные ожоги, если не соблюдать правила принятия солнечных ванн.

– Чаще всего страдают нос, плечи, а во время принятия солнечных ванн – добавляются другие участки тела – ноги, спина живот, – рассказала врач-терапевт Марина Ерина. — Отдельно берегите губы. Они сгорают гораздо быстрее кожи. Летом носите с собой бальзам для губ и смазывайте их.

Что делать, когда получили ожоги.

Когда вы заметили, что кожа покраснела, спрячьтесь из тени, а лучше зайдите в помещение.

Сейчас смотрят

Чтобы охладить кожу, примите прохладный душ или накиньте на тело мокрую простыню.

Можно даже на отдельные участки выложить лед, завернутый в пеленку.

Если ожоги занимают большую площадь, или же покраснение становится ярче, примите обезболивающие препараты: парацетамол, ибупрофен, нимесулид.

Затем поврежденную кожу обработайте водорастворимыми препаратами – это тримистин, пантестин, мирамистин.

Пейте много жидкости.

Смазывать обгоревшие участки кожи мазями, жирными кремами, содержащими витамины наружными препаратами, пенными средствами можно с 5-6 суток после получения солнечных ожогов.

Правила загара:

Чтобы не получить солнечных ожогов, нужно немного:

Использовать защитные кремы и лосьоны против загара.

Выбирать место для отдыха, где есть навесы, деревья, другие растения, образующие тень.

Читайте также: Как правильно загорать на солнце на море

Находиться на открытом воздухе можно с 8:00 до 10:00 и с 16:00 во второй половине дня. Среду дня проведите в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не испытать тепловой удар.