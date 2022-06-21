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Сонячні опіки: як правильно надати першу допомогу

21 Червня 2022, 13:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пляж
Джерело: Depositphotos

У спекотний день, особливо, якщо він ще й вітряний, дуже легко обгоріти. Навіть, якщо сонце сховалося за хмарки, можна отримати сонячні опіки, якщо не дотримуватися правил прийняття сонячних ванн.

 – Частіше за все страждають ніс, плечі, а під час прийняття сонячних ванн – додаються інші ділянки тіла –  ноги, спина живіт, – розказала лікарка-терапевтка Марина Єріна. – Окремо бережіть губи. Вони згоряють набагато швидше шкіри. Влітку носіть при собі бальзам для губ.

Що ж робити, коли отримали опіки.

Коли ви помітили, що шкіра почервоніла, сховайтеся з затінок, а краще зайдіть у приміщення. 

Зараз дивляться
  • Щоб охолодити шкіру прийміть прохолодний душ або накиньте на тіло мокре простирадло.
  • Можна навіть на окремі ділянки викласти лід, загорнутий у пелюшку.
  • Якщо опіки займають велику площу, або ж  почервоніння стає яскравішим, прийміть знеболювальні препарати: парацетамол, ібупрофен, німесулід.
  • Потім пошкоджену шкіру обробіть водорозчинними препаратами – це тримістін, пантестін, мірамістин.
  • Пийте багато рідини.

Змащувати обгорілі ділянки шкіри мазями, жирними кремами, зовнішніми препаратами, що містять вітаміни, пінними засобами можна з 5-6 доби після отримання сонячних опіків.

Правила засмагання:

Щоб не отримати сонячних опіків, потрібно небагато:

  • Використовувати захисні креми та лосьони проти засмаги.
  • Вибирати місце для відпочинку, де є навіси, дерева, інші рослини, що утворюють тінь.
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Перебувати на відкритому повітрі з 8-00 до 10-00 і з 16-00 у другій половині дня. Середину дня проведіть у приміщенні, що добре провітрюється, аби не зазнати теплового удару.

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