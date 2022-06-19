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Симптом, который указывает на рак толстой кишки

19 июня 2022, 16:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

По мнению экспертов органов здравоохранения ряда стран, булькающий звук в кишечнике может означать рак толстой кишки, если он сопровождается другими предупредительными признаками.

— Рак – это быстро распространяющееся заболевание, сопровождающееся множеством симптомов, — отмечается в сообщении.

По словам медиков, проявления рака широко варьируются и плохо выявляются, что затрудняет раннюю диагностику. Однако раннее обнаружение болезни дает наилучшие шансы на выживание. 

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— Рак толстой кишки может вызвать бульканье в животе. Если ваше урчание в животе сопровождается другими подозрительными симптомами, вам следует немедленно обратиться к врачу, — объясняют специалисты платформы здоровья Prime Health Denver (PHD).

Среди таких подозрительных симптомов рака прямой кишки они называют избыток газов, тошноту, рвоту, изжогу и непреднамеренную потерю веса.

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Источник
MedicalXpress
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