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Симптом, який вказує на рак товстої кишки

19 Червня 2022, 16:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

На думку експертів органів охорони здоров’я низки країн, булькаючий звук в кишечнику може означати рак товстої кишки, якщо він супроводжується іншими попереджувальними ознаками.

– Рак – це захворювання, яке швидко поширюється, і супроводжується безліччю симптомів, – наголошується в повідомленні.

За словами медиків, прояви раку широко варіюються й погано виявляються, що ускладнює ранню діагностику. Однак раннє виявлення хвороби дає найкращі шанси на виживання.

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– Рак товстої кишки може викликати булькання в животі. Якщо ваше бурчання в животі супроводжується іншими підозрілими симптомами, вам слід негайно звернутися до лікаря, – пояснюють фахівці платформи здоров’я Prime Health Denver (PHD).

Серед таких підозрілих симптомів раку товстої кишки вони називають надлишок газів, нудоту, блювоту, печію і ненавмисну втрату ваги.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Онкологія онкохворі поради лікаря
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