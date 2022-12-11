Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей и взрослых: как распознать

11 декабря 2022, 20:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Виталий Осташко невролог, психотерапевт
сдвг
Источник: Depositphotos

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), по мнению некоторых специалистов, часто остается незамеченным в детстве.

Лет 30-40 назад на него вообще мало кто обращал внимание. Вместо того, чтобы распознать симптомы и определить настоящую проблему, учителя, семья, другие люди называли детей, которые имели СДВГ, мечтателями, дураками, бездельниками, нарушителями покоя или просто плохими учениками.

Благодаря психиатрии теперь уже ушли в небытие масса комплексов неполноценности и вины. Но давайте все по порядку.

Сейчас смотрят

Симптомы СДВГ

Для лучшего понимания приведем типичные примеры поведения детей с СДВГ:

  • Им быстро надоедает выполнение задач
  • Легко отвлекаются и изменяют фокус внимания
  • Склонны к мечтательности и фантазиям
  • Не слушают и не обращают внимания на собеседника
  • Нетерпеливые
  • Постоянно в разговоре и движении
  • Действуют без учета последствий
  • Неусидчивые

Что-то вспомнили из своего детства? Старайтесь вспомнить, иначе следующие симптомы СДВГ у взрослых психиатр скорее всего будет рассматривать как признаки другого заболевания:

  • Вспыльчивость
  • Импульсивность
  • Дезорганизация и проблемы с расстановкой приоритетов
  • Проблемы с концентрацией внимания на задаче
  • Плохие навыки управления временем
  • Проблемы с многозадачностью
  • Неспособность планирования
  • Чрезмерная активность или беспокойство
  • Частые перепады настроения
  • Проблемы с постановкой и выполнением задач

Многие взрослые с СДВГ не осознают наличие этого синдрома у себя, они просто знают, что повседневные задачи могут быть проблемой. Взрослым с СДВГ может быть трудно сосредоточиться и расставить приоритеты, что приводит к пропуску сроков и  встреч.

Неспособность контролировать свои эмоции может варьироваться от нетерпеливого ожидания в очереди или нервозности в пробке до перепадов настроения и вспышек гнева в обычных ситуациях.

Если вы уделите себе 20 минут уединения и тишины для размышлений, вы с легкостью найдете у себя многие из перечисленных симптомов. Но не делайте поспешных выводов. Считается, что СДВГ у взрослых обязательно должно начинаться еще в детском возрасте. Итак, если в детстве у вас не было таких симптомов, тогда у вас какое-то другое расстройство.

Третий вариант – вы абсолютно здоровы, но в вашей жизни сейчас просто черная полоса.

Понять, что касается вас, поможет специалист – психиатр, или психотерапевт.

Источник: Виталий Осташко

Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь