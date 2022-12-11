Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), по мнению некоторых специалистов, часто остается незамеченным в детстве.

Лет 30-40 назад на него вообще мало кто обращал внимание. Вместо того, чтобы распознать симптомы и определить настоящую проблему, учителя, семья, другие люди называли детей, которые имели СДВГ, мечтателями, дураками, бездельниками, нарушителями покоя или просто плохими учениками.

Благодаря психиатрии теперь уже ушли в небытие масса комплексов неполноценности и вины. Но давайте все по порядку.

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Симптомы СДВГ

Для лучшего понимания приведем типичные примеры поведения детей с СДВГ:

Им быстро надоедает выполнение задач

Легко отвлекаются и изменяют фокус внимания

Склонны к мечтательности и фантазиям

Не слушают и не обращают внимания на собеседника

Нетерпеливые

Постоянно в разговоре и движении

Действуют без учета последствий

Неусидчивые

Что-то вспомнили из своего детства? Старайтесь вспомнить, иначе следующие симптомы СДВГ у взрослых психиатр скорее всего будет рассматривать как признаки другого заболевания:

Вспыльчивость

Импульсивность

Дезорганизация и проблемы с расстановкой приоритетов

Проблемы с концентрацией внимания на задаче

Плохие навыки управления временем

Проблемы с многозадачностью

Неспособность планирования

Чрезмерная активность или беспокойство

Частые перепады настроения

Проблемы с постановкой и выполнением задач

Многие взрослые с СДВГ не осознают наличие этого синдрома у себя, они просто знают, что повседневные задачи могут быть проблемой. Взрослым с СДВГ может быть трудно сосредоточиться и расставить приоритеты, что приводит к пропуску сроков и встреч.

Неспособность контролировать свои эмоции может варьироваться от нетерпеливого ожидания в очереди или нервозности в пробке до перепадов настроения и вспышек гнева в обычных ситуациях.

Если вы уделите себе 20 минут уединения и тишины для размышлений, вы с легкостью найдете у себя многие из перечисленных симптомов. Но не делайте поспешных выводов. Считается, что СДВГ у взрослых обязательно должно начинаться еще в детском возрасте. Итак, если в детстве у вас не было таких симптомов, тогда у вас какое-то другое расстройство.

Третий вариант – вы абсолютно здоровы, но в вашей жизни сейчас просто черная полоса.

Понять, что касается вас, поможет специалист – психиатр, или психотерапевт.

Источник: Виталий Осташко