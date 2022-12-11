Синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) на думку деяких спеціалістів часто залишається непоміченим у дитинстві.

Років 30-40 тому на нього взагалі мало хто звертав увагу. Замість того, щоб розпізнати симптоми та визначити справжню проблему, вчителі, сім’я, інші люди називали дітей, що мали СДВГ, мрійниками, дурнями, неробами, порушниками спокою або просто поганими учнями.

Завдяки психіатрії, тепер уже пішли в небуття маса комплексів неповноцінності та провини. Але давайте все по порядку.

Зараз дивляться

Симптоми СДУГ

Для кращого розуміння, наведемо типові приклади поведінки дітей з СДУГ:

Їм швидко набридає виконання завдань

Легко відволікаються та змінює фокус уваги

Схильні до мрійливості та фантазій

Не слухають та не звертають уваги на співрозмовника

Нетерплячі

Постійно в розмові та русі

Діють без огляду на наслідки

Непосидючі

Щось згадали у свого дитинства? Намагайтеся згадати, інакше наступні симптоми СДУГ у дорослих психіатр швидше за все розглядатиме як ознаки іншого захворювання:

Запальність

Імпульсивність

Дезорганізація та проблеми з розставленням пріоритетів

Проблеми з концентрацією уваги на задачі

Погані навички управління часом

Проблеми із багатозадачністю

Нездатність планування

Надмірна активність чи занепокоєння

Часті перепади настрою

Проблеми з постановкою та виконанням завдань

Багато дорослих із СДУГ не усвідомлюють наявність цього синдрому у себе, вони просто знають, що повсякденні завдання можуть бути проблемою. Дорослим із СДУГ може бути важко зосередитися і розставити пріоритети, що призводить до пропуску термінів та забутих зустрічей.

Нездатність контролювати свої емоції може змінюватись від нетерплячого очікування в черзі або водіння в пробці до перепадів настрою та спалахів гніву у звичайних ситуаціях.

Якщо ви приділите собі 20 хвилин усамітнення та тиші для роздумів, ви з легкістю знайдете у себе багато із перерахованих симптомів. Але не робіть поспішних висновків. Вважається, що СДУГ у дорослих обов’язково має починатися ще у дитячому віці. Отже, якщо у дитинстві у вас не було таких симптомів, тоді у вас якийсь інший розлад.

Третій варіант – ви абсолютно здорові, але у вашому житті зараз просто чорна смуга.

Зрозуміти, що саме стосується вас, допоможе спеціаліст – психіатр, або психотерапевт.

Джерело: Віталій Осташко