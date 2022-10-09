Эксперты Британского кардиологического фонда рассказали, как понять, что плохое самочувствие связано именно с высоким артериальным давлением, а также назвали пять основных признаков гипертонии.

— Высокое кровяное давление называют тихим убийцей из-за его способности оставаться незамеченным, — отмечают специалисты.

По их словам, высокое кровяное давление, или гипертония, заставляет наше сердце работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу, и это дополнительное усилие может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

— Люди с очень высоким кровяным давлением иногда испытывают головные боли, покраснение глаз, плохое самочувствие или общее недомогание, — говорят медики.

Пять основных признаков высокого артериального давления:

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з атуманенное зрение;

носовые кровотечения;

с бивчивое дыхание;

б оль в груди;

г оловокружение.

Как снизить высокое кровяное давление

— Существуют различные способы держать тихого убийцу под контролем: от изменения образа жизни до медицинского помощи, — отмечают эксперты.

По их словам, даже небольшие изменения в образе жизни — отличный способ достичь и поддерживать нормальное кровяное давление.

Так, одним из ключевых шагов является сокращение потребления соли, поскольку эта добавка считается самой серьезной причиной гипертонии. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует употреблять не более шести граммов соли в день.

Помочь удержать давление в норме помогут и такие меры, как физические упражнения, отказ от курения и сокращение употребления алкоголя.

Источник: Express