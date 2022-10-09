Експерти Британського кардіологічного фонду розповіли, як зрозуміти, що погане самопочуття пов’язане саме з високим артеріальним тиском, а також назвали п’ять основних ознак гіпертонії.
– Високий кров’яний тиск називають тихим вбивцею через його здатність залишатися непоміченим, – зазначають фахівці.
За їхніми словами, високий кров’яний тиск, або гіпертонія, змушує наше серце працювати старанніше, щоб перекачувати кров по всьому тілу, і це додаткове зусилля може спровокувати інсульт або серцевий напад.
– Люди з дуже високим кров’яним тиском іноді відчувають головні болі, почервоніння очей, погане самопочуття або загальне нездужання, – кажуть медики.
П’ять основних ознак високого артеріального тиску:
- затуманений зір;
- носові кровотечі;
- плутане дихання;
- біль у грудях;
- запаморочення.
Як знизити високий кров’яний тиск
– Існують різні способи тримати тихого вбивцю під контролем: від зміни способу життя до медичної допомоги, – зазначають експерти.
За їхніми словами, навіть невеликі зміни в способі життя – відмінний спосіб досягти і підтримувати нормальний кров’яний тиск.
Так, одним з ключових кроків є скорочення споживання солі, оскільки ця добавка вважається найсерйознішою причиною гіпертонії. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії рекомендує вживати не більше шести грамів солі на день.
Допомогти утримати тиск в нормі допоможуть і такі заходи, як фізичні вправи, відмова від куріння і скорочення вживання алкоголю.
Джерело: Express