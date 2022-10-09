Експерти Британського кардіологічного фонду розповіли, як зрозуміти, що погане самопочуття пов’язане саме з високим артеріальним тиском, а також назвали п’ять основних ознак гіпертонії.

– Високий кров’яний тиск називають тихим вбивцею через його здатність залишатися непоміченим, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, високий кров’яний тиск, або гіпертонія, змушує наше серце працювати старанніше, щоб перекачувати кров по всьому тілу, і це додаткове зусилля може спровокувати інсульт або серцевий напад.

– Люди з дуже високим кров’яним тиском іноді відчувають головні болі, почервоніння очей, погане самопочуття або загальне нездужання, – кажуть медики.

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П’ять основних ознак високого артеріального тиску:

затуманений зір;

носові кровотечі;

плутане дихання;

біль у грудях;

запаморочення.

Як знизити високий кров’яний тиск

– Існують різні способи тримати тихого вбивцю під контролем: від зміни способу життя до медичної допомоги, – зазначають експерти.

За їхніми словами, навіть невеликі зміни в способі життя – відмінний спосіб досягти і підтримувати нормальний кров’яний тиск.

Так, одним з ключових кроків є скорочення споживання солі, оскільки ця добавка вважається найсерйознішою причиною гіпертонії. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії рекомендує вживати не більше шести грамів солі на день.

Допомогти утримати тиск в нормі допоможуть і такі заходи, як фізичні вправи, відмова від куріння і скорочення вживання алкоголю.

Джерело: Express