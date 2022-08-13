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Уринотерапия при лечении рака: ученые об эффективности альтернативного метода

13 августа 2022, 15:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
уринотерапія
Источник: Depositphotos

По мнению специалистов Американского онкологического общества, ни одно хорошо контролируемое исследование, опубликованное в доступной научной литературе, не поддерживает утверждения о том, что уринотерапия может контролировать или обращать вспять распространение рака.

— Сторонники уринотерапии предлагают несколько способов, с помощью которых можно замедлить или остановить рост рака, — пишут эксперты.

Они отмечают, при приверженцы этого метода утверждают, что моча якобы может стимулировать иммунную систему вырабатывать большее количество антител, тем самым повысив свою способность убивать опухолевые клетки.

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Другие практикующие врачи предположили, что моча, возможно, подавляет способность раковых клеток собираться вместе, что нарушает приток питательных веществ и выделение отходов. Не имея возможности прокормить себя или избавиться от продуктов жизнедеятельности, опухолевые клетки умирают.

Один сторонник утверждает, что химические вещества в моче не уничтожают раковые клетки, а “исправляют” их дефекты и препятствуют их распространению.

Что включает уринотерапия

Предполагается, что пациенты, проходящие уринотерапию, могут пить собственную мочу (от нескольких капель до полных стаканов), использовать ее в качестве клизмы или вводить ее непосредственно в кровоток или в опухоли.

История вопроса

Человеческая моча веками считалась целебным средством во многих азиатских культурах. В Индии эта практика была частью традиционной медицинской практики на протяжении тысячелетий.

В середине 1950-х годов греческий врач Евангелос Данополус заявил, что он обнаружил противораковые свойства мочевины и успешно использовал это соединение для лечения пациентов с определенными типами рака кожи и печени.

Он опубликовал несколько небольших положительных отчетов о клинических случаях, но более поздние исследования других ученых не дали таких же результатов.

Уринотерапия в настоящее время предлагается наряду с другими формами альтернативной терапии в некоторых онкологических клиниках Мексики.

Каковы доказательства

Есть отдельные сообщения о способности уринотерапии останавливать рост рака. Однако имеющиеся научные данные не подтверждают заявления о том, что моча или мочевина в любой форме полезны для больных раком.

Два небольших исследования, проведенных в 1980-х годах, показали, что мочевина не вызывает уменьшения опухолей у пациентов с раком печени.

Возможны ли какие-либо проблемы или осложнения

Люди сообщали, что питье мочи, инъекции мочи или нанесение ее непосредственно на кожу безопасно и не связано с какими-либо вредными побочными эффектами, но безопасность этих практик не была установлена ​​научными исследованиями.

Были сообщения о тошноте, рвоте, расстройстве желудка и диарее после употребления собственной мочи, особенно в течение первых нескольких дней. Некоторые лекарства выделяются с мочой, и, выпивая собственную мочу, пациенты могут накапливать токсичные уровни этих препаратов.

Если полагаться только на этот тип лечения и избегать или откладывать обычную медицинскую помощь при раке, это может иметь серьезные последствия для здоровья, настаивают ученые-медики.

Источник: Cancer

Теги
Лечение рака Наукові дослідження науковці Нетрадиційне лікування Онкология
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