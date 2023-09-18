В народе ее называли грудной жабой, сегодня мы используем перевод с латыни (angina pectoris) — стенокардия. Приступ длится всего несколько минут, но это очень неприятно.

Что это за патология, почему она возникает, кто в группе риска, а также какие бывают симптомы, способы диагностики и лечения, — ответы на все эти вопросы предоставляет Фактам ICTV врач-кардиолог Елена Прокопович.

— Сердце — это постоянно работающая мышца, для функционирования которой требуется большое количество кислорода и энергии. Кровоснабжение сердца осуществляется коронарными артериями, — говорит врач.

Любое нарушение кровоснабжения, например, при коронарном атеросклерозе, может привести к дискомфорту в грудной клетке.

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Симптомы стенокардии

Стенокардию описывают как ощущение тяжести или сжатия в области грудины, хотя иногда определить точное расположение боли трудно. Дискомфорт может распространяться на шею, руки, верхнюю часть живота, спину или челюсть. Среди других симптомов: одышка, тошнота, головокружение, онемение конечностей, сердцебиение, дискомфорт в верхней части живота чуть ниже ребер, потливость.

Виды стенокардии

— Стенокардия может быть стабильная и нестабильная. Стабильная стенокардия возникает при физической или эмоциональной нагрузке и уменьшается во время отдыха, — объясняет кардиолог.

По словам врача, во время физической нагрузки частота сердечных сокращений ускоряется, сердце работает с большей интенсивностью, что требует больше кислорода. Однако, частичная закупорка коронарных артерий ограничивает кровоснабжение сердца.

Нестабильная стенокардия возникает как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя, и считается разновидностью острого коронарного синдрома. Это угрожающее состояние, которое требует неотложной медицинской помощи, поскольку может прогрессировать и как следствие развивается инфаркт миокарда. Поэтому уметь распознать ее необходимо каждому, а такие пациенты должны быть немедленно госпитализированы для дальнейшего обследования.

Что провоцирует стенокардию?

Все, что препятствует кровотоку к сердечной мышце. Чаще всего это связано с атеросклерозом или холестериновыми бляшками. Однако есть и другие причины.

Врожденные пороки развития коронарных артерий (коронарные артерии с аномалиями с рождения).

Коронарный вазоспазм, сужение артерий (стенокардия Принцметала).

Проблемы с мелкими кровеносными сосудами, которые несут насыщенную кислородом кровь к сердцу (микрососудистая стенокардия).

Ревматические заболевания, которые влияют на клапаны сердца.

Гипертония (повышенное артериальное давление).

Тяжелые инфекционные заболевания.

Атеросклероз коронарных (венечных) артерий.

Блокады пучка Гиса перед оперативными вмешательствами.

Интоксикация вследствие отравления химическими, токсичными веществами.

Психоэмоциональная перегрузка и физические нагрузки.

Низкий уровень гемоглобина в крови (анемия), который может приводить к кислородному голоданию и, соответственно, стенокардии.

Какие факторы риска

Стрессы.

Малоподвижный образ жизни.

Высокий уровень холестерина.

Гипертония.

Сахарный диабет.

Наличие ожирения.

Курение (в том числе вейпинг).

Хроническая болезнь почек.

Наследственность.

Некоторые специфические для женщин факторы риска, такие, как преэклампсия (во время беременности), ранняя менопауза, синдром поликистоза яичников (СПКЯ).

Прием некоторых лекарств (гормональные контрацептивы, глюкокортикоды), наркотиков, энергетических напитков.

Методы диагностики стенокардии

Электрокардиограмма (ЭКГ).

Стресс-тесты (ЭКГ или ЭхоКГ), стресс-эхокардиограмма, strain-ЭхоКГ.

Холтеровский мониторинг ЭКГ.

Тредмил тест, велоэргометрия.

Визуализационные тесты: коронарная компьютерная томография (CTA), магнитно-ядерная резонансная томография (МРТ).

Коронарография, инвазивный тест, во время которого кардиологи используют катетеры, рентгеновские лучи и контрастный краситель для визуализации коронарных артерий.

Визуализация перфузии миокарда (сцинтиграфия).

Лечение стенокардии

— Изменение образа жизни и прием лекарств является краеугольным камнем профилактики и лечения стенокардии, и это состояние требует тщательного наблюдения кардиолога, — говорит Елена Прокопович.

В тех случаях, когда симптомы значительно влияют на повседневную жизнь, несмотря на оптимальный режим лечения, кардиолог может порекомендовать реваскуляризацию для восстановления кровотока к сердцу. Этого можно достичь с помощью малоинвазивного хирургического вмешательства (коронарного стентирования и ангиопластики), которые способны значительно улучшить качество жизни пациентов со стенокардией.

Профилактика

Чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания в будущем, нужно придерживаться следующих рекомендаций: