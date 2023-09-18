В народе ее называли грудной жабой, сегодня мы используем перевод с латыни (angina pectoris) — стенокардия. Приступ длится всего несколько минут, но это очень неприятно.
Что это за патология, почему она возникает, кто в группе риска, а также какие бывают симптомы, способы диагностики и лечения, — ответы на все эти вопросы предоставляет Фактам ICTV врач-кардиолог Елена Прокопович.
— Сердце — это постоянно работающая мышца, для функционирования которой требуется большое количество кислорода и энергии. Кровоснабжение сердца осуществляется коронарными артериями, — говорит врач.
Любое нарушение кровоснабжения, например, при коронарном атеросклерозе, может привести к дискомфорту в грудной клетке.
Симптомы стенокардии
Стенокардию описывают как ощущение тяжести или сжатия в области грудины, хотя иногда определить точное расположение боли трудно. Дискомфорт может распространяться на шею, руки, верхнюю часть живота, спину или челюсть. Среди других симптомов: одышка, тошнота, головокружение, онемение конечностей, сердцебиение, дискомфорт в верхней части живота чуть ниже ребер, потливость.
Виды стенокардии
— Стенокардия может быть стабильная и нестабильная. Стабильная стенокардия возникает при физической или эмоциональной нагрузке и уменьшается во время отдыха, — объясняет кардиолог.
По словам врача, во время физической нагрузки частота сердечных сокращений ускоряется, сердце работает с большей интенсивностью, что требует больше кислорода. Однако, частичная закупорка коронарных артерий ограничивает кровоснабжение сердца.
Нестабильная стенокардия возникает как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя, и считается разновидностью острого коронарного синдрома. Это угрожающее состояние, которое требует неотложной медицинской помощи, поскольку может прогрессировать и как следствие развивается инфаркт миокарда. Поэтому уметь распознать ее необходимо каждому, а такие пациенты должны быть немедленно госпитализированы для дальнейшего обследования.
Что провоцирует стенокардию?
Все, что препятствует кровотоку к сердечной мышце. Чаще всего это связано с атеросклерозом или холестериновыми бляшками. Однако есть и другие причины.
- Врожденные пороки развития коронарных артерий (коронарные артерии с аномалиями с рождения).
- Коронарный вазоспазм, сужение артерий (стенокардия Принцметала).
- Проблемы с мелкими кровеносными сосудами, которые несут насыщенную кислородом кровь к сердцу (микрососудистая стенокардия).
- Ревматические заболевания, которые влияют на клапаны сердца.
- Гипертония (повышенное артериальное давление).
- Тяжелые инфекционные заболевания.
- Атеросклероз коронарных (венечных) артерий.
- Блокады пучка Гиса перед оперативными вмешательствами.
- Интоксикация вследствие отравления химическими, токсичными веществами.
- Психоэмоциональная перегрузка и физические нагрузки.
- Низкий уровень гемоглобина в крови (анемия), который может приводить к кислородному голоданию и, соответственно, стенокардии.
Какие факторы риска
- Стрессы.
- Малоподвижный образ жизни.
- Высокий уровень холестерина.
- Гипертония.
- Сахарный диабет.
- Наличие ожирения.
- Курение (в том числе вейпинг).
- Хроническая болезнь почек.
- Наследственность.
- Некоторые специфические для женщин факторы риска, такие, как преэклампсия (во время беременности), ранняя менопауза, синдром поликистоза яичников (СПКЯ).
- Прием некоторых лекарств (гормональные контрацептивы, глюкокортикоды), наркотиков, энергетических напитков.
Методы диагностики стенокардии
- Электрокардиограмма (ЭКГ).
- Стресс-тесты (ЭКГ или ЭхоКГ), стресс-эхокардиограмма, strain-ЭхоКГ.
- Холтеровский мониторинг ЭКГ.
- Тредмил тест, велоэргометрия.
- Визуализационные тесты: коронарная компьютерная томография (CTA), магнитно-ядерная резонансная томография (МРТ).
- Коронарография, инвазивный тест, во время которого кардиологи используют катетеры, рентгеновские лучи и контрастный краситель для визуализации коронарных артерий.
- Визуализация перфузии миокарда (сцинтиграфия).
Лечение стенокардии
— Изменение образа жизни и прием лекарств является краеугольным камнем профилактики и лечения стенокардии, и это состояние требует тщательного наблюдения кардиолога, — говорит Елена Прокопович.
В тех случаях, когда симптомы значительно влияют на повседневную жизнь, несмотря на оптимальный режим лечения, кардиолог может порекомендовать реваскуляризацию для восстановления кровотока к сердцу. Этого можно достичь с помощью малоинвазивного хирургического вмешательства (коронарного стентирования и ангиопластики), которые способны значительно улучшить качество жизни пациентов со стенокардией.
Профилактика
Чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания в будущем, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- регулярно выполнять физические упражнения – занятия должны быть средней интенсивности не менее 150 минут в неделю;
- употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые и рыбу. Желательно избегать обработанных продуктов и трансжиров, ограничить соль до 4-5 г в день;
- отказаться от вредных привычек (табакокурение), ведь вещества, которые содержит сигаретный дым, могут увеличивать артериальное давление, что дополнительно нагружает сердце.