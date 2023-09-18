В народі її називали грудною жабою, а нині ми використовуємо переклад з латини (angina pectoris) – стенокардія. Напад триває лише кілька хвилин, але це дуже неприємно.

Що це за патологія, чому вона виникає, хто у групі ризику, а також які бувають симптоми, способи діагностики та лікування, – відповіді на усі ці питання дає Фактам ICTV лікарка-кардіолог Олена Прокопович.

– Серце – це м’яз, що постійно працює, для функціонування якого потрібна велика кількість кисню та енергії. Кровопостачання серця здійснюється коронарними артеріями, – говорить лікарка.

Будь-яке порушення кровопостачання, як-от за коронарного атеросклерозу, може призвести до дискомфорту в грудній клітці.

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Симптоми стенокардії

Стенокардію описують як відчуття тяжкості або стискання в ділянці грудини, хоча іноді визначити точне розташування болю важко. Дискомфорт може поширюватися на шию, руки, верхню частину живота, спину або щелепу. Серед інших симптомів: задишка, нудота, запаморочення, оніміння кінцівок, серцебиття, дискомфорт у верхній частині живота трохи нижче від ребер, пітливість.

Види стенокардії

– Стенокардія може бути стабільною і нестабільною. Стабільна стенокардія виникає за фізичного чи емоційного навантаження та зменшується під час відпочинку, – пояснює кардіолог.

За словами лікарки, під час фізичного навантаження частота серцевих скорочень прискорюється, серце працює з більшою інтенсивністю, що потребує більше кисню. Однак, часткове закорковування коронарних артерій обмежує кровопостачання серця.

Нестабільна стенокардія виникає як при фізичному навантаженні, так і в стані спокою, і вважається різновидом гострого коронарного синдрому. Це загрозливий стан, який потребує невідкладної медичної допомоги, оскільки може прогресувати, тож врешті розвинеться інфаркт міокарда. Тому вміти розпізнати її необхідно кожному, а такі пацієнти мають бути негайно госпіталізовані для подальшого обстеження.

Що провокує стенокардію?

Усе, що перешкоджає кровотоку до серцевого м’яза. Найчастіше це пов’язано з атеросклерозом або холестериновими бляшками. Однак є й інші причини.

Вроджені вади розвитку коронарних артерій (коронарні артерії з аномаліями з народження).

Коронарний вазоспазм, звуження артерій (стенокардія Принцметала).

Проблеми з дрібними кровоносними судинами, які несуть насичену киснем кров до серця (мікросудинна стенокардія).

Ревматичні захворювання, які впливають на клапани серця.

Гіпертонія (підвищений артеріальний тиск).

Важкі інфекційні захворювання.

Атеросклероз коронарних (вінцевих) артерій.

Блокади пучка Гіса перед оперативними втручаннями.

Інтоксикація внаслідок отруєння хімічними, токсичними речовинами.

Психоемоційні перевантаження і фізичні навантаження.

Низький рівень гемоглобіну в крові (анемія), який може призводити до кисневого голодування і, відповідно, стенокардії.

Які фактори ризику

Стреси.

Малорухливий спосіб життя.

Високий рівень холестерину.

Гіпертонія.

Цукровий діабет.

Наявність ожиріння.

Куріння (зокрема вейпінг).

Хронічна хвороба нирок.

Спадковість.

Деякі специфічні для жінок фактори ризику, такі, як прееклампсія (під час вагітності), рання менопауза, синдром полікістозу яєчників (СПКЯ).

Прийом деяких ліків (гормональні контрацептиви, глюкокортикоди), наркотиків, енергетичних напоїв.

Методи діагностики стенокардії

Електрокардіограма (ЕКГ).

Стрес-тести (ЕКГ або ЕхоКГ), стрес-ехокардіограма, strain-ЕхоКГ.

Холтерівський моніторинг ЕКГ.

Тредміл тест, велоергометрія.

Візуалізаційні тести: коронарна комп’ютерна томографія (CTA), магнітно-ядерна резонансна томографія (МРТ).

Коронарографія, інвазивний тест, під час якого кардіологи використовують катетери, рентгенівські промені та контрастний барвник для візуалізації коронарних артерій.

Візуалізація перфузії міокарда (сцинтіграфія).

Лікування стенокардії

– Зміна способу життя та прийом ліків є наріжним каменем профілактики і лікування стенокардії, і цей стан вимагає ретельного нагляду кардіолога, – каже Олена Прокопович.

У тих випадках, коли симптоми значно впливають на повсякденне життя, попри оптимальний режим лікування, кардіолог може порекомендувати реваскуляризацію для відновлення кровотоку до серця. Цього можна досягти за допомогою малоінвазивного хірургічного втручання (коронарного стентування та ангіопластики), які здатні значно покращити якість життя пацієнтів із стенокардією.

Профілактика

Щоби запобігти серцево-судинним захворюванням у майбутньому, слід дотримуватися таких рекомендацій: