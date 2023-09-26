Дерматолог Светлана Кочергина на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о методах лечения и профилактике неприятных и довольно болезненных высыпаний на спине или, говоря медицинским языком, акне.

Акне, по словам специалиста, это хроническое воспалительное заболевание, поражающее волосяные фолликулы и прилегающие к ним сальные железы.

Болезнь проявляется в виде закрытых и открытых комедонов (закупоренных протоков сальных желез), воспалительных папул и гнойничков. В дальнейшем на коже могут оставаться пятна постакне и рубцы.

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В средства для местного лечения акне входят:

бензоил пероксид;

местные ретиноиды;

местные антибиотики;

азелаиновая кислота;

АНА и ВНА кислоты.

По словам медика, в нашей повседневной жизни есть действия, которые могут способствовать ухудшению акне. Поэтому, кроме назначенного специалистом лечения, следует придерживаться некоторых общих рекомендаций. Это ускорит лечение и улучшит общее состояние кожи.

Избегайте интенсивного пота. Носите свободную одежду из хлопка или других натуральных тканей. Если вы регулярно занимаетесь физической активностью, стирайте спортивную одежду после каждого использования.

Откажитесь от использования скрабов, мочалок, щеток для тела. Во время мытья на участки сыпи можно наносить очистительные гели с бензоил пероксидом или кислотами. Средство необходимо намылить в руках и оставить на коже пену на 2–3 минуты, чтобы она успела сработать.

Избегайте трения в местах локализации сыпи. Рюкзак можно заменить сумкой. В то же время, не следует носить сумку на плече — лучше держать ее в руке или на предплечье.

Избегайте попадания масок и кондиционеров для волос на спину. Они могут содержать комедогенные компоненты. Рекомендуется мыть голову с наклоном вперед.

Наносите солнцезащитный крем, если вы носите открытую одежду в местах сыпи. Это поможет профилировать пятна постакне и будет предотвращать обострение сыпи вследствие воздействия ультрафиолетового излучения.

Не выдавливайте воспаленные элементы. Это может привести к ухудшению сыпи.

Учитывая текущие научные данные, никакие специальные диеты не являются эффективными для лечения акне. Однако есть рекомендации по рациону, которые помогут уменьшить проявления болезни. Избегайте продуктов с высоким гликемическим индексом. Например, это сладкие напитки, фастфуды, десерты, белый рис, белый хлеб и т.д.

Источник: Береги себя