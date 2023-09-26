Дерматолог Світлана Кочергіна на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про методи лікування і профілактики неприємних і доволі болючих висипань на спині, або, кажучи медичною мовою, акне.

Акне, за словами фахівця, це хронічне запальне захворювання, що вражає волосяні фолікули та прилеглі до них сальні залози.

Хвороба проявляється у вигляді закритих і відкритих комедонів (закупорених проток сальних залоз), запальних папул і гнійничків. Надалі на шкірі можуть залишатися плями постакне і рубці.

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До засобів для місцевого лікування акне входять:

бензоїл пероксид;

місцеві ретиноїди;

місцеві антибіотики;

азелаїнова кислота;

АНА і ВНА кислоти.

За словами медика, у нашому повсякденному житті є дії, які можуть сприяти погіршенню акне. Тому, окрім призначеного фахівцем лікування, слід дотримуватися деяких загальних рекомендацій. Це пришвидшить лікування та покращить загальний стан шкіри.

Уникайте інтенсивного поту. Носіть вільний одяг із бавовни або інших натуральних тканин. Якщо ви регулярно займаєтеся фізичною активністю, періть спортивний одяг після кожного використання.

Відмовтеся від використання скрабів, мочалок, щіток для тіла. Під час миття на ділянки висипу можна наносити очисні гелі з бензоїл пероксидом або кислотами. Засіб необхідно намилити в руках і залишити на шкірі піну на 2-3 хвилини, щоб вона встигла спрацювати.

Уникайте тертя в місцях локалізації висипу. Рюкзак можна замінити сумкою. Водночас, не слід носити сумку на плечі – краще тримати її в руці або на передпліччі.

Уникайте потрапляння масок і кондиціонерів для волосся на спину. Вони можуть містити комедогенні компоненти. Рекомендується мити голову з нахилом вперед.

Наносьте сонцезахисний крем, якщо ви носите відкритий одяг у місцях висипу. Це допоможе профілювати плями постакне і запобігатиме загостренню висипу внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання.

Не видавлюйте запалені елементи. Це може призвести до погіршення висипу.

З огляду на поточні наукові дані, жодні спеціальні дієти не є ефективними для лікування акне. Однак є рекомендації щодо раціону, які допоможуть зменшити прояви хвороби. Уникайте продуктів із високим глікемічним індексом. Наприклад, це солодкі напої, фастфуди, десерти, білий рис, білий хліб тощо.

Джерело: Бережи себе