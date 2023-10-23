Лазерная эпиляция – популярная процедура, которая на время позволяет избавиться от волос на теле. Как долго длится эффект лазерной эпиляции и что нужно знать, если вы решились на эту процедуру – читайте в материале.
Как долго длится эффект от лазерной эпиляции
Косметолог Надежда Денисенко утверждает, что важно понимать, в первую очередь, сколько раз эту процедуру нужно делать именно вам. Ведь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Зачастую в салонах говорят о том, что лазерную эпиляцию нужно делать раз в три недели.
Однако часто делать эту процедуру нет смысла, потому что мы работаем на растущих интервалах. Вторую процедуру рекомендуется делать через 4-5 недель. Следующую – через шесть и так далее. Чаще делать эту процедуру нет смысла, потому что “спящие” волосы не успевают просыпаться.
Как долго длится эффект от лазерной эпиляции
После проведения полного курса, по словам эксперта, результат в виде гладкой шелковистой кожи, не требующей дополнительной обработки бритвами, эпилятора, сохраняется на длительное время – 3-5 лет (в зависимости от гормонального фона человека).
В дальнейшем не нужно проходить полный курс лазерного удаления волос повторно, достаточно 1-2 поддерживающих процедур в год.
Важно также понимать, что количество сеансов обычно колеблется от 5 до 7 для любой зоны тела: и для лазерной эпиляции подмышек, и для лазерной эпиляции рук. Наибольшего количества сеансов – 6 и более при необходимости, – требует лазерная эпиляция зоны бикини.