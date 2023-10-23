Лазерная эпиляция – популярная процедура, которая на время позволяет избавиться от волос на теле. Как долго длится эффект лазерной эпиляции и что нужно знать, если вы решились на эту процедуру – читайте в материале.

Как долго длится эффект от лазерной эпиляции

Косметолог Надежда Денисенко утверждает, что важно понимать, в первую очередь, сколько раз эту процедуру нужно делать именно вам. Ведь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Зачастую в салонах говорят о том, что лазерную эпиляцию нужно делать раз в три недели.

Однако часто делать эту процедуру нет смысла, потому что мы работаем на растущих интервалах. Вторую процедуру рекомендуется делать через 4-5 недель. Следующую – через шесть и так далее. Чаще делать эту процедуру нет смысла, потому что “спящие” волосы не успевают просыпаться.

Сейчас смотрят

Как долго длится эффект от лазерной эпиляции

После проведения полного курса, по словам эксперта, результат в виде гладкой шелковистой кожи, не требующей дополнительной обработки бритвами, эпилятора, сохраняется на длительное время – 3-5 лет (в зависимости от гормонального фона человека).

В дальнейшем не нужно проходить полный курс лазерного удаления волос повторно, достаточно 1-2 поддерживающих процедур в год.

Важно также понимать, что количество сеансов обычно колеблется от 5 до 7 для любой зоны тела: и для лазерной эпиляции подмышек, и для лазерной эпиляции рук. Наибольшего количества сеансов – 6 и более при необходимости, – требует лазерная эпиляция зоны бикини.