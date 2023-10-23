Лазерна епіляція – популярна процедура, яка на певний час дозволяє позбутися волосся на тілі. Як довго триває ефект від лазерної епіляції та що потрібно знати, якщо ви наважилися на цю процедуру – читайте в матеріалі.

Як довго триває ефект від лазерної епіляції

Косметолог Надія Денисенко стверджує, що важливо розуміти насамперед, скільки разів цю процедуру потрібно робити саме вам. Адже все залежить від індивідуальних особливостей організму. Часто в салонах говорять про те, що лазерну епіляцію потрібно робити раз на три тижні.

Однак часто робити цю процедуру немає сенсу, тому що ми працюємо на зростаючих інтервалах. Другу процедуру рекомендується робити через 4-5 тижнів. Наступну – через шість і так далі. Частіше робити цю процедуру немає сенсу, тому що “спляче” волосся не встигає прокидатися.

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Як довго триває ефект від лазерної епіляції

Після проведення повного курсу, за словами експерта, результат у вигляді гладкої шовковистої шкіри, що не потребує додаткової обробки бритвами, епілятора, зберігається на тривалий час – 3-5 років (залежно від гормонального фону людини).

Надалі не потрібно проходити повний курс лазерного видалення волосся повторно, досить 1-2 підтримувальних процедур на рік.

Важливо також розуміти, що кількість сеансів зазвичай коливається від 5 до 7 для будь-якої зони тіла: і для лазерної епіляції пахв, і для лазерної епіляції рук. Найбільшої кількості сеансів – 6 і більше за необхідності, – потребує лазерна епіляція зони бікіні.