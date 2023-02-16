В 2023 году украинцы призывного возраста, не имеющие проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.
В то же время в украинском законодательстве есть четкий перечень болезней, которые не просто освобождают лицо от мобилизации, но и делают его непригодными к военной службе даже в период военного положения.
Факты ICTV узнавали, с какими нарушениями зрения человека не могут мобилизовать в период военного положения.
Плохое зрение: какие нарушения зрения делают человека непригодным к военной службе
В Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины указывается перечень болезней, которые освобождают лицо от мобилизации и прохождения военной службы.
Что касается проблем со зрением и глазами, то непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только те лица, которые имеют:
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
- отслойка и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.