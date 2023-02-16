В 2023 году украинцы призывного возраста, не имеющие проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.

В то же время в украинском законодательстве есть четкий перечень болезней, которые не просто освобождают лицо от мобилизации, но и делают его непригодными к военной службе даже в период военного положения.

Факты ICTV узнавали, с какими нарушениями зрения человека не могут мобилизовать в период военного положения.

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Плохое зрение: какие нарушения зрения делают человека непригодным к военной службе

В Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины указывается перечень болезней, которые освобождают лицо от мобилизации и прохождения военной службы.

Что касается проблем со зрением и глазами, то непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только те лица, которые имеют: