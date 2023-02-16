У 2023 році українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.
Водночас в українському законодавстві є чіткий перелік хвороб, які не просто звільняють особу від мобілізації, а й роблять її не придатною до військової служби навіть в період воєнного стану.
Факти ICTV дізнавалися, з якими вадами зору людину не можуть мобілізувати в період воєнного стану.
Поганий зір: які вади зору роблять людину непридатною до військової служби
У Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України вказується перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби.
Що стосується проблем із зором та очима, то непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:
- виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
- різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
- хвороби склоподібного тіла та очного яблука;
- неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів;
- відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
- всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах;
- стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
- короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
- гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.