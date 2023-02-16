У 2023 році українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.

Водночас в українському законодавстві є чіткий перелік хвороб, які не просто звільняють особу від мобілізації, а й роблять її не придатною до військової служби навіть в період воєнного стану.

Факти ICTV дізнавалися, з якими вадами зору людину не можуть мобілізувати в період воєнного стану.

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Поганий зір: які вади зору роблять людину непридатною до військової служби

У Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України вказується перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби.

Що стосується проблем із зором та очима, то непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають: