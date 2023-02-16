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З якими вадами зору не можуть мобілізувати у 2023 році – перелік хвороб ока

16 Лютого 2023, 11:23
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Перевірка зору, очі, зір, офтальмолог, окуліст
Джерело: Depositphotos

У 2023 році українці призовного віку, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.

Водночас в українському законодавстві є чіткий перелік хвороб, які не просто звільняють особу від мобілізації, а й роблять її не придатною до військової служби навіть в період воєнного стану.

Факти ICTV дізнавалися, з якими вадами зору людину не можуть мобілізувати в період воєнного стану.

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У Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України вказується перелік хвороб, які звільняють особу від мобілізації та проходження військової служби.

Що стосується проблем із зором та очима, то непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають:

  • виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
  • різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
  • хвороби склоподібного тіла та очного яблука;
  • неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів;
  • відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах;
  • стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
  • гостроту зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока;
  • відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.
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Теги
Війна в Україні Зір мобілізація очі
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