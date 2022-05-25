25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Чем же щитовидка заслужила такую честь? Маленькая железа, похожая на бабочку и расположенная в переднем отделе шеи, имеет все основания считаться первой скрипкой, отвечающей за звучание всего оркестра под названием человеческий организм. Про болезни щитовидки, симптомы, причины и лечение Фактам ICTV рассказал профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела хирургии эндокринных желез Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины Андрей Коваленко.

— Гормоны, вырабатываемые щитовидкой, а их всего три, регулируют процессы роста и развития, влияют на нервную систему, сердце и половые железы, активизируют окислительные реакции в клетках, приводящих к выделению тепла, участвуют в обмене кальция… Это упрощенный и неполный перечень процессов, в которых задействована щитовидная железа, — говорит профессор.

По большому счету, нормальная работа щитовидки делает человека энергичным, жизнерадостным, подвижным, работоспособным, оптимистичным. И когда щитовидка начинает давать сбои, в организме начинается полный разлад.

Симптомы заболеваний щитовидной железы

Андрей Коваленко назвал симптомы, на которые люди часто не обращают внимание: мол, просто переработал, просто не хватает витаминов, просто плохая погода. Но если у вас стали тусклыми и слабыми волосы, ломкими ногти, сухой кожа, если вы начали стремительно и, кажется, без причины прибавлять в весе, вас одолевает сонливость и усталость — это повод для визита к эндокринологу, чтобы исключить или подтвердить недостаточное функционирование щитовидки — гипотиреоз.

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— Симптомы могут быть и прямо противоположными — излишняя вспыльчивость, раздражительность по пустякам, учащенное сердцебиение, скачки давления… Это тоже сигналы щитовидной железы, говорящие о переизбыточной активности – гипертиреозе, — уточняет Андрей Коваленко.

А если вас мучает непроходящее давящее ощущение в районе шеи, постоянно мешает ком в горле, который не удается откашлять, — вам однозначно и срочно надо обратиться к эндокринологу. Возможно, причина в новообразовании на щитовидке — зобе.

Профессор Коваленко считает, что после 40 лет каждый человек (особенно женщины) должен найти время, чтобы проверить щитовидку, тем более, если есть перечисленные симптомы.

Заболеваемость узловым зобом в Украине составляет 30-40 человек на 100 000 населения, повышаясь в старших возрастных группах. Треть женщин старше 30 лет могут иметь те или иные очаговые изменения ткани щитовидной железы, а частота выявления узлового зоба у женщин после 50 лет достигает 65 %.

Причин болезней щитовидки

Во-первых, наследственность, особенно для женщин. Если у кого-то из родственников были патологии щитовидной железы, значит вы входите в группу риска. Но этот фактор может и не “выстрелить”, если вы откорректируете свое питание, начнете следить за весом, включите в рацион больше пищи, богатой йодом. Ведь, по большому счету, большинство патологий щитовидной железы так или иначе связаны с недостачей йода в организме.

Йод — особый “стройматериал”, без которого невозможен синтез незаменимых для организма гормонов. Отсюда и второй фактор риска — проживание в регионе, где в почве и воде наблюдается йодный дефицит. Профессор Коваленко подчеркнул, что вся Украина находится в зоне умеренного йодного дефицита, но районы Полесья, Закарпатья, западных областей Украины очень бедны на этот микроэлемент, и потому заболевания щитовидки там встречаются чаще, особенно узловой зоб.

— Особняком стоит проживание на территориях, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. Дети, получившие дозу радиоактивного облучения, теперь, уже став взрослыми, тоже входят в группу риска, — напоминает профессор.

И третий фактор — стресс. Мы сегодня очень много нервничаем, потом обильно “заедаем” стресс, как правило, не очень здоровой пищей, набираем лишний вес и снова нервничаем, уже по этому поводу. Как результат — нарушаются женские циклы, происходит сбой в гормональной сфере. Щитовидная железа принимает на себя первый удар. И иногда не может с ним справиться.

Вот этот третий фактор — стресс — определяющий при выявлении патологий щитовидки у людей, постоянно сталкивающихся в своей работе с психоэмоциональными перегрузками: врачей, учителей, авиадиспетчеров, журналистов, завсегдатаев социальных сетей, “отравленных” избыточной негативной информацией… Они часто становятся пациентами врачей-эндокринологов. Андрей Коваленко уверен, что умение противостоять стрессам, которых в нашей сегодняшней жизни великое множество, позволит избежать многих болезней, в том числе щитовидной железы.

Какие анализы укажут на проблемы со щитовидкой

Андрей Коваленко убежден, что самим себе назначать какие-то обследования не стоит. Только эндокринолог, изучив все ваши жалобы, может направить вас на необходимые анализы.

Прежде всего потребуется ультразвуковое обследование железы и анализ крови на гормоны щитовидки.

Что покажет УЗИ щитовидной железы? Наличие узелков, их количество, плотность, форму, размеры, контуры, структуру, эхогенность… Доктор Коваленко подчеркивает, что величина обнаруженного узла еще не означает его злокачественность. Проще говоря, зоб (таким термином обозначают любые новообразования щитовидной железы) размером с яблоко может быть доброкачественной опухолью, а крошечный, едва заметный узелок — агрессивно злокачественным.

Чтобы исключить сомнения эндокринологу может понадобиться пункция сомнительного узла. Многие пациенты боятся этой процедуры, бытует мнение, вернее миф, что пункция может спровоцировать злокачественное перерождение даже доброкачественных узелков. Андрей Коваленко тоже не раз слышал этот миф и просит озвучить главные и неопровержимые аргументы, развенчивающие предрассудок.

Первое — нет ни одного научно доказанного случая перерождения опухоли вследствие проведения процедуры пункции.

Второе — пункция конкретного узла делается под контролем ультразвукового исследования тонкоигольным приспособлением и уже через несколько часов даже ее следа на щитовидке нельзя обнаружить.

Третье — никто просто так, без оснований, иногда очень серьезных, не будет колоть вашу щитовидку. Отказавшись от процедуры можно пропустить начало рака щитовидной железы. Своевременно начатое лечение, в том числе оперативное, этой грозной болезни гарантирует полное излечение. Страх перед онкологическим заболеванием иногда сам по себе превращается в болезненное состояние, с которым пациент не может справиться. Бывали случаи, когда пункцию назначали именно по требованию пациента, чтобы успокоить его, хотя объективно такая процедура не требовалась.

— Большинство узловых форм зоба являются бессимптомными и не беспокоят пациента. Анализы на гормоны щитовидной железы, как правило, показывают абсолютную норму, то есть, функции щитовидки сохраняются. Нужен лишь контроль за процессом, проверка на УЗИ раз в год, — уточняет Андрей Коваленко.

Но иногда врач все же рекомендует оперативное вмешательство. Почему? Потому что зоб больших размеров, да еще имеющий тенденцию к росту, несмотря на свою доброкачественность, грозит трагическим исходом: однажды опухоль может перекрыть трахею, и человек попросту задохнется.

В большинстве случаев узловой зоб не является опасным для жизни заболеванием, а его реальная онкологическая опасность и необходимость хирургического лечения могут быть определены только при обследовании в специализированных клиниках, оснащенных современным оборудованием и располагающих большим клиническим опытом.

Народное лечение щитовидки

К лечению зоба народными средствами Андрей Коваленко относится философски. Существует немало трав, которым приписывают лечебные свойства при проблемах со щитовидной железой. В частности, лапчатка белая, для настоек и отваров используют ее корни.

Еще народные лекари рекомендуют конский щавель, мокрицу… Профессор не отговаривает пациентов от приема таких “лекарств”. Но с твердым условием, что все же УЗИ-контроль щитовидки надо проводить регулярно. И категорически отвергает возможность народных методов при лечении онкологических заболеваний щитовидки.

Анализ крови на гормоны щитовидки

Андрей Коваленко уточняет, что анализ крови, который потребуется эндокринологу для постановки правильного диагноза, определяет четыре важных показателя: уровень тиреотропина (ТТГ), свободного тироксина (Т4св), свободного трийодтиронина (Т3св) и антител к пероксидазе (АТРО).

— Изменения, свидетельствующие о недостаточной выработке гормонов, говорят о гипотиреозе. Его симптомы — повышенная утомляемость, сонливость, в ряде случаев выпадение волос, увеличение веса без видимой причины, нарушение менструального цикла… Словом, организм демонстрирует недостаток энергии. Консервативное лечение тиреоидными препаратами восстановит баланс, — рассказывает профессор.

Как правило, принимать такие препараты надо всю жизнь, правильно подобрав дозировку. Но не стоит воспринимать это как трагедию, уверяет профессор Коваленко. У людей, принимающих эти препараты, жизнь, что называется, бьет ключом, сохраняет все краски. Это, вопреки еще одному распространенному мифу, нисколько не мешает им сохранять влечение к противоположному полу, рожать детей и выглядеть цветущими.

Отказ от приема таких препаратов, грозит медленным угасанием организма. Человек становится отечным, малоподвижным, теряет интерес к жизни, появляются новые болячки и обостряются старые.

Новые вызовы для эндокринолога

Профессор Коваленко рассказал о новом прорыве коллектива Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комиссаренко НАМН Украины в изучении и лечении злокачественных патологий щитовидной железы. Ученые и врачи института разработали и внедрили новый метод выявления генетических маркеров, которые задолго до появления симптомов онкологических процессов в щитовидной железе, предупреждают врачей о потенциальной вероятности злокачественных процессов. Это позволяет по-другому строить лечение пациента, чтобы предотвратить развитие заболевания.

Нельзя не отметить, что пандемия коронавируса поставила перед эндокринологами новые серьезные вызовы. Многочисленные исследования уже подтвердили поражения щитовидки в результате перенесенного заболевания Covid-19. Воспалительные процессы, развивающиеся в щитовидке, иногда приводят к отмиранию клеток железы. В Институте не просто изучают эту проблему, но и разрабатывают адекватное лечение.

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