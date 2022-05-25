25 травня відзначається Всесвітній день щитоподібної залози. Чим же вона заслужила таку честь? Маленька залоза, схожа на метелика, розташована в передньому відділі шиї, має всі підстави вважатися першою скрипкою, що відповідає за звучання всього оркестру під назвою людський організм. Про хвороби щитоподібної залози, симптоми, причини і лікування Фактам ICTV розповів професор, доктор медичних наук, керівник відділу хірургії ендокринних залоз Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України Андрій Коваленко.

– Гормони, що виробляються щитоподібною залозою, а їх усього три, регулюють процеси росту і розвитку, впливають на нервову систему, серце та статеві залози, активізують окислювальні реакції в клітинах, що призводять до виділення тепла, беруть участь в обміні кальцію… Це спрощений і неповний перелік процесів, в яких бере участь щитоподібна залоза, – каже професор.

Загалом нормальна робота щитоподібної залози робить людину енергійною, життєрадісною, рухливою, працездатною, оптимістичною. І коли цей орган починає давати збої, в організмі стається повний розлад.

Симптоми захворювань щитоподібної залози

Андрій Коваленко назвав симптоми, на які люди часто не звертають увагу: мовляв, просто перепрацював, просто не вистачає вітамінів, просто погана погода… Але якщо у вас стало тьмяним і слабким волосся, ламкими нігті, сухою шкіра, якщо ви почали стрімко і начебто без причини набирати зайву вагу, вас долає сонливість і втома – це привід для візиту до ендокринолога, щоб виключити або підтвердити недостатнє функціонування щитоподібної залози – гіпотиреоз.

Зараз дивляться

– Симптоми можуть бути і прямо протилежними – зайва запальність, дратівливість через дрібниці, прискорене серцебиття, перепади тиску… Це теж сигнали щитоподібної залози, що свідчать про її надлишкову активність – гіпертиреоз, – уточнює Андрій Коваленко.

А якщо вас непокоїть відчуття тиснення в районі шиї, постійно заважає клубок у горлі, який не вдається відкашляти, – вам однозначно і терміново треба звернутися до ендокринолога. Можливо, причина в новоутворенні – зобі.

Професор Коваленко вважає, що після 40 років кожна людина (особливо жінки) повинна знайти час, щоб перевірити цей орган, тим паче, якщо є перераховані симптоми.

Захворюваність на вузловий зоб в Україні становить 30-40 осіб на 100 000 населення, показник підвищується в старших вікових групах. Третина жінок старше 30 років може мати ті чи інші осередкові зміни тканини щитоподібної залози, а частота виявлення вузлового зоба у жінок після 50 років сягає 65%.

Причини хвороб щитоподібної залози

По-перше, спадковість, особливо для жінок. Якщо у когось з родичів були патології щитоподібної залози, то ви входите до групи ризику. Але цей чинник може і не “вистрілити”, якщо ви відкоригуєте своє харчування, почнете стежити за вагою, додасте до раціону більше їжі, багатої йодом. Адже здебільшого патології щитоподібної залози так чи інакше пов’язані з нестачею йоду в організмі.

Йод – особливий “будматеріал”, без якого неможливий синтез незамінних для організму гормонів. Звідси і другий фактор ризику – проживання в регіоні, де в ґрунті та воді спостерігається йодний дефіцит. Професор Коваленко наголосив, що вся Україна перебуває в зоні помірного йодного дефіциту, але райони Полісся, Закарпаття, західних областей України дуже бідні на цей мікроелемент, і тому захворювання щитоподібної залози там зустрічаються частіше, особливо вузловий зоб.

– Окремо стоїть проживання на територіях, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Діти, які отримали дозу радіоактивного опромінення, тепер, ставши дорослими, теж входять до групи ризику, – нагадує професор.

І третій фактор – стрес. Ми сьогодні дуже багато нервуємо, потім рясно “заїдаємо” стрес найчастіше не дуже здоровою їжею, набираємо зайву вагу і знову нервуємо, вже з цього приводу. Як результат – порушуються жіночі цикли, відбувається збій у гормональній сфері. Щитоподібна залоза бере на себе перший удар. І іноді не може з ним впоратися.

Ось цей третій фактор – стрес – призводить до патологій залози у людей, що постійно наражаються у своїй роботі на психоемоційне перевантаження: лікарів, вчителів, авіадиспетчерів, журналістів, завсідників соціальних мереж, “отруєних” надлишковою негативною інформацією… Вони часто стають пацієнтами лікарів-ендокринологів. Андрій Коваленко впевнений, що вміння протистояти стресам, яких в нашому сьогоднішньому житті безліч, дасть змогу уникнути багатьох хвороб, зокрема й щитоподібної залози.

Які аналізи вкажуть на проблеми зі щитоподібною залозою

Андрій Коваленко переконаний, що самим собі призначати якісь обстеження не варто. Тільки ендокринолог, вивчивши всі ваші скарги, може направити вас на необхідні аналізи.

Насамперед знадобиться ультразвукове обстеження залози й аналіз крові на її гормони.

Що покаже УЗД щитоподібної залози? Наявність вузликів, їхню кількість, щільність, форму, розміри, контури, структуру, ехогенність… Лікар Коваленко наголошує, що величина виявленого вузла ще не означає його злоякісність. Простіше кажучи, зоб (таким терміном позначають будь-які новоутворення щитоподібної залози) розміром з яблуко може бути доброякісною пухлиною, а крихітний, ледве помітний вузлик – агресивно злоякісним.

Щоб виключити сумніви ендокринолога може знадобитися пункція вузла. Деякі пацієнти бояться цієї процедури, існує думка, точніше міф, що пункція може спровокувати злоякісне переродження навіть доброякісних вузликів. Андрій Коваленко теж не раз чув цей міф і просить озвучити головні та неспростовні аргументи, що розвінчують забобон.

Перше – немає жодного науково доведеного випадку переродження пухлини внаслідок проведення процедури пункції.

Друге – пункція конкретного вузла робиться під контролем ультразвукового дослідження тонкоголковим приладом, і вже через кілька годин навіть її сліду на органі не виявиш.

Третє – ніхто просто так, без підстав, іноді дуже серйозних, вас не колотиме. Відмовившись від процедури, можна пропустити початок раку щитоподібної залози. Своєчасно розпочате лікування, зокрема оперативне, цієї грізної хвороби гарантує повне виліковування. Страх перед онкологічним захворюванням іноді сам по собі перетворюється в хворобливий стан, з яким пацієнт не може впоратися. Бували випадки, коли пункцію призначали саме на вимогу пацієнта, щоб заспокоїти його, хоча об’єктивно така процедура не була потрібна.

– Більшість вузлових форм зоба є безсимптомними і не турбують пацієнта. Аналізи на гормони щитоподібної залози найчастіше показують абсолютну норму, тобто, функції органу зберігаються. Потрібен лише контроль за процесом, перевірка на УЗД раз на рік, – уточнює Андрій Коваленко.

Але іноді лікар все ж рекомендує оперативне втручання. Чому? Тому що зоб великих розмірів, який має тенденцію до росту, незважаючи на свою доброякісність, загрожує трагічним результатом: одного разу пухлина може перекрити трахею, і людина просто задихнеться.

У більшості випадків вузловий зоб не є небезпечним для життя захворюванням, а його реальна онкологічна небезпека і необхідність хірургічного лікування можуть бути визначені тільки після обстеження у спеціалізованих клініках, оснащених сучасним обладнанням, лікарський колектив яких має великий клінічний досвід.

Народне лікування щитоподібної залози

До лікування зоба народними засобами Андрій Коваленко ставиться філософськи. Існує чимало трав, яким приписують лікувальні властивості при проблемах із щитоподібною залозою. Зокрема, перстач білий, для настоянок і відварів використовують його коріння. Ще народні лікарі рекомендують кінський щавель, мокрицю… Професор не відмовляє пацієнтів від приймання таких “ліків”. Але з твердою умовою, що все ж УЗД-контроль залози проводитиметься регулярно. І категорично відкидає спроможність народних методів у лікуванні онкологічних захворювань цього органу.

Аналіз крові на гормони щитоподібної залози

Андрій Коваленко уточнює, що аналіз крові, який потрібен ендокринологу для встановлення правильного діагнозу, визначає чотири важливих показники: рівень тиреотропіну (ТТГ), вільного тироксину (Т4св), вільного трийодтироніну (Т3св) і антитіл до пероксидази (Атро).

– Зміни, які свідчать про недостатнє вироблення гормонів, підтверджують можливий гіпотиреоз. Його симптоми – підвищена стомлюваність, сонливість, інколи випадіння волосся, збільшення ваги без видимої причини, порушення менструального циклу… Словом, організм демонструє брак енергії. Консервативне лікування тиреоїдними препаратами відновить баланс, – розповідає професор.

Найімовірніше, приймати такі препарати треба буде все життя, правильно підібравши дозування. Але не варто сприймати це як трагедію, запевняє професор Коваленко. У людей, що приймають ці препарати, життя, що називається, б’є ключем, зберігає всі фарби. Це, всупереч ще одному поширеному міфу, анітрохи не заважає їм зберігати потяг до протилежної статі, народжувати дітей і мати квітучий вигляд.

Відмова від приймання таких препаратів загрожує повільним згасанням організму. Тіло стає набряклим, малорухливим, людина втрачає інтерес до життя, з’являються нові хвороби та загострюються старі.

Нові виклики для ендокринологів

Професор Коваленко розповів про новий прорив колективу Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України у вивченні та лікуванні злоякісних патологій щитоподібної залози. Вчені та лікарі Інституту розробили і впровадили новий метод виявлення генетичних маркерів, які задовго до появи симптомів онкологічних процесів у щитоподібній залозі, попереджають лікарів про потенційну ймовірність злоякісних процесів. Це дає змогу по-іншому планувати лікування пацієнта, щоб запобігти розвитку захворювання.

Не можна не відзначити, що пандемія коронавірусу поставила перед ендокринологами нові серйозні виклики. Численні дослідження вже підтвердили ураження залози внаслідок перенесеного захворювання Covid-19. Запальні процеси, що розвиваються в цьому важливому органі, іноді призводять до відмирання клітин залози. В Інституті не просто вивчають цю проблему, а й розробляють адекватне лікування.

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