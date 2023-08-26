О гигиене ротовой полости мы слышим с самого детства. Чистить зубы, использовать ополаскиватель, флосс, ирригатор. Но даже при таком уходе со временем может образоваться зубной камень. Он способен не только испортить вашу улыбку, но и стать причиной болезней полости рта.

Если вовремя обращаться к стоматологу, такую проблему можно устранить или даже предупредить. Факты ICTV вместе с врачом-стоматологом Владимиром Шустакевичем расскажем все о зубном камне: почему образуется, как влияет на здоровье зубов, как от него избавиться и что будет, если игнорировать проблему.

Что такое зубной камень и причины его образования

Зубной камень — известковые отложения белого, желтого, коричневого, а иногда и черного цвета. Чаще всего он образуется на нижней внутренней части зубов. Отложения появляются на эмали.

Зубные камни могут возникнуть у каждого, независимо от пола и возраста. Но есть факторы, которые ускоряют процесс. Так, на образование зубного камня, в частности, влияет наш образ питания и вода, которую пьем.

— Употребление сладостей, мучных продуктов в большом количестве, вязкая пища, такая как ириски, козинаки — это все может влиять на образование зубного камня, — объясняет стоматолог Владимир Шустакевич.

Что касается воды, то все зависит от ее состава. Если вы пьете, например из источника, неизвестно какую воду с непроверенным содержанием веществ, то со временем на зубах могут накапливаться камни, так же как накипь в чайнике.

Среди других причин возникновения зубного камня — возрастные особенности организма, вредные привычки и слюноотделение.

— Все зависит от индивидуальных свойств нашего организма. То есть от количества слюны, ее вязкости. Достаточно ли слюны, наличие сопутствующих заболеваний, которые способствуют сухости во рту, повышение температуры и вредные привычки, такие как курение, — рассказывает врач-стоматолог.

И даже кофе может вызвать сухость во рту. Поэтому налет способен больше цепляться. Это приводит к тому, что он накапливается и со временем затвердевает.

Чем опасен камень на зубах

Врач рассказывает, все начинается с простого — на зубах накапливается налет, который со временем затвердевает, увеличивается и нарастает. Тем самым постепенно отодвигает десну. Если процесс запустить, сначала возникает гингивит — воспаление десен.

— У таких людей очень часто, даже при малейшем прикосновении, десна кровоточат. Потому что они находятся в воспалительном состоянии из-за того, что постоянно травмируются о камень, который находится между десной и поверхностью зуба. Если ничего не делать, то впоследствии возникнет парадонтит, — предупреждает Владимир Шустакевич.

Камень будет увеличиваться и проникать глубже. Если на это не обращать внимание и ничего не делать, кроме того что опускается десна, опустится и уровень кости. И в дальнейшем зубы начнуть двигаться и вылетать. И даже если потом постоянно делать гигиену ротовой полости, то десну и кость восстановить не удастся. К сожалению, такие изменения являются необратимыми.

К тому же воспалительные процессы в ротовой полости способны вызвать заболевания верхних дыхательных путей, инфекции желудочно-кишечного тракта и другие недуги. А еще неприятный запах изо рта, устранить который обычной чисткой зубов не получится.

Можно ли избавиться от камня на зубах в домашних условиях

Самостоятельно избавиться от зубных камней невозможно и не стоит. Потому что можно по меньшей мере травмировать десны.

— В домашних условиях вам никакие чудо-пасты или щетки не помогут. Если камень накопился в течение полугода, он относительно легко снимается у стоматолога ультразвуком. А если речь идет о годах, то камень настолько затвердел, что его даже стоматологу тяжело будет снять. Поэтому избавиться от таких камней в домашних условиях вообще нереально. Даже не пытайтесь этого делать, — предостерегает стоматолог.

Избавиться собственными силами можно только от мягкого зубного налета. Для этого нужно придерживаться техники чистки зубов.

— Для этого очень подходят ультразвуковые или электрические щетки. Они очень хорошо вычищают налет и полируют зубы. Также очень нужным аксессуаром является зубная нить. Правда, ею надо правильно пользоваться. Многие люди не знают, как это делать. Зубной нитью можно делать только вертикальные движения. Ни в коем случае не горизонтальные, — рассказывает Владимир Шустакевич.

Еще есть такая замечательная вещь — ирригатор. Врач называет его Керхер для зубов. Вода под давлением выбивает все, что есть между зубами. Это незаменимая вещь для детей, которые носят брекеты. Он не травмирует десны и хорошо все вымывает. А также полезен для людей, которые носят ортопедические конструкции, протезы и импланты.

Профилактика зубного камня

Чтобы не допустить затвердевания и превращения мягкого налета в камень, врачи рекомендуют придерживаться простых правил — чистить зубы дважды в день, удалять остатки пищи между зубов с помощью ирригатора и зубной нити, пользоваться ополаскивателем после приема пищи и отказаться от вредных привычек.

А еще — не пренебрегать визитами к стоматологу, даже если вас ничего не беспокоит.

— Согласно международным стандартам ВОЗ, каждый человек должен проходить гигиену раз в полгода. За рубежом это стандарт, потому что там страховая медицина и каждый по страховке делает гигиену. Без проведения гигиены человек может потерять страховку. А дальнейшее лечение уже будет платным. Поэтому и не пропускают люди такие визиты к врачам. У нас, в Украине, это, к сожалению, не сильно развито, — рассказывает Владимир Шустакевич.

И запомните — избавиться от зубного камня раз и навсегда не получится. Поэтому следует тщательно соблюдать гигиену ротовой полости и регулярно проводить профгигиену.