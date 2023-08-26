Про гігієну ротової порожнини ми чуємо від самого дитинства. Чистити зуби, використовувати ополіскувач, флос, іригатор. Та навіть з таким доглядом з часом може утворитися зубний камінь. Він здатен не лише зіпсувати вашу усмішку, а й стати причиною хвороб порожнини рота.

Якщо вчасно звертатися до стоматолога, таку проблему можна усунути або навіть попередити. Факти ICTV hазом з лікарем-стоматологом Володимиром Шустакевичем розповімо все про зубний камінь: чому утворюється, як впливає на здоров’я зубів, як від нього позбутися і що буде, якщо ігнорувати проблему.

Що таке зубний камінь та причини його утворення

Зубний камінь – вапняні відкладення білого, жовтого, коричневого, а іноді і чорного кольору. Найчастіше він утворюється на нижній внутрішній частині зубів. Відкладення з’являються на емалі.

Може виникнути у кожного, незалежно від статі і віку. Але є фактори, які прискорюють процес. Так, на утворення зубного каменю, зокрема, впливає наш спосіб харчування та вода, яку п’ємо.

– Вживання солодощів, борошняних продуктів у великій кількості, в’язка їжа, така як іриски, козинаки – це все може впливати на утворення зубного каменю, – пояснює стоматолог Володимир Шустакевич.

Щодо води, то все залежить від її складу її. Якщо ви п’єте, наприклад з джерела, невідомо яку воду з неперевіреним вмістом речовин, то з часом на зубах можуть накопичитися камені, так само як накип у чайнику.

Серед інших причин виникнення зубного каменю – вікові особливості організму, шкідливі звички та слиновиділення.

– Все залежить від індивідуальних властивостей нашого організму. Тобто від кількості слини, її в’язкості. Чи є достатньо слини, супутні захворювання, які сприяють сухості у роті, підвищення температури та шкідливі звички, такі як куріння, – розповідає лікар-стоматолог.

І навіть кава може викликати сухість у роті. Відтак наліт здатний більше чіплятися. Це призводить до того, що він накопичується і з часом твердіє.

Чим небезпечний камінь на зубах

Лікар розповідає, все починається з простого – на зубах накопичується наліт, який з часом твердіє, збільшується і наростає. Тим самим поступово відсуває ясна. Якщо процес запустити, спочатку виникає гінгівіт — запалення ясен.

– У таких людей дуже часто, навіть за найменшого дотику, ясна кровоточать. Бо вони в запальному стані через те, що постійно травмуються об камінь, який між яснами і поверхнею зуба. Якщо нічого не робити, то згодом виникне парадонтит, – попереджає Володимир Шустакевич.

Камінь збільшуватиметься і проникатиме глибше. Якщо на це не звертати увагу і нічого не робити, крім того що опускаються ясна, опуститься і рівень кістки. І в подальшому зуби почнуть хитатися і вилітати. І навіть якщо потім постійно робити гігієну ротової порожнини, то ясна та кістку відновити не вдасться. На жаль, такі зміни є незворотними.

До того ж запальні процеси у ротовій порожнині здатні викликати захворювання верхніх дихальних шляхів, інфекції шлунково-кишкового тракту та інші недуги. А ще – неприємний запах з рота, усунути який звичайним чищенням зубів не вийде.

Чи можна позбутися від каменю на зубах у домашніх умовах

Самостійно позбутися зубного каменю неможливо і не варто. Бо можна щонайменше травмувати ясна.

– В домашніх умовах вам ніякі диво-пасти чи щітки не допоможуть. Якщо камінь назбирався впродовж пів року, він відносно легко знімається у стоматолога ультразвуком. А якщо йдеться про роки, то камінь настільки затвердів, що його навіть стоматологу тяжко буде зняти. Тому позбутися такого каменю в домашніх умовах взагалі нереально. Навіть не намагайтеся цього робити, – застерігає стоматолог.

Позбутися власними силами можна лише м’якого зубного нальоту. Для цього потрібно дотримуватися техніки чищення зубів.

– Для цього дуже добре підходять ультразвукові чи електричні щітки. Вони дуже гарно вичищають наліт і полірують зуби. Також дуже потрібним аксесуаром є зубна нитка. Щоправда нею треба правильно користуватися. Багато людей не знають, як це робити. Зубною ниткою можна робити тільки вертикальні рухи. У жодному разі не горизонтальні, – розповідає Володимир Шустакевич.

Ще є така чудова річ – іригатор. Лікар називає його Керхер для зубів. Вода під тиском вибиває все, що є між зубами. Це незамінна річ для дітей, які носять брекети. Він не травмує ясна і добре все вимиває. А також корисний для людей, які носять ортопедичні конструкції, протези та імпланти.

Профілактика зубного каменю

Щоб не допустити затвердіння і перетворення м’якого нальоту на камінь, лікарі рекомендують дотримуватися простих правил – чистити зуби двічі на день, видаляти залишки їжі між зубами за допомогою іригатора та зубної нитки, користуватися ополіскувачем після прийому їжі та відмовитися від шкідливих звичок.

А ще – не нехтувати візитами до стоматолога, навіть якщо вас нічого не турбує.

– Згідно з міжнародними стандартами ВОО, кожна людина повинна проходити гігієну раз у пів року. За кордоном це стандарт, бо там страхова медицина і кожен за страховкою робить гігієну. Без проведення гігієни людина може втратити страховку. І подальше лікування вже буде платним. Тому й не пропускають люди такі візити до лікарів. У нас, в Україні, це, на жаль, не сильно розвинене, – розповідає Володимир Шустакевич.

І запам’ятайте – позбутися зубного каменю раз і назавжди не вийде. Тому варто ретельно дотримуватися гігієни ротової порожнини і регулярно проводити профгігієну.