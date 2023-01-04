Должны ли мы действительно стремиться проходить 10 тыс. шагов в день или выпивать два литра воды? Пора отделить правду от вымысла.

Завтрак — самый важный прием пищи в день

В первом приеме пищи нет ничего такого, что делало бы его особенно волшебным. Однако, исследование женщин с избыточным весом показало, что у тех, кто ел обильный завтрак, наблюдалась большая потеря веса и уменьшение окружности талии, чем у другой группы, у которой был низкокалорийный завтрак и обильный ужин, даже при контроле общего количества калорий.

Сейчас смотрят

Вы должны проходить 10 тыс. шагов в день

Удивительно: это число не было основано на какой-либо науке, когда оно впервые появилось в 1960-х годах, но это может быть хорошим советом. Исследование, опубликованное в 2022 году, показало, что ходьба может снизить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а отдача от нее снижается после прохождения 10 тыс. шагов. Другое исследование показало , что также полезно увеличить темп. Это улучшает когнитивные способности.

Вам нужно восемь часов сна

В одном из крупнейших когда-либо проводившихся исследований сна, начатом в 2017 году, участники, сообщившие о том, что спят от семи до восьми часов, показали лучшие когнитивные способности, чем те, кто спал больше или меньше. Те, кто спал четыре часа или меньше, выступали так, как будто они были почти на девять лет старше.

Недостаток сна также может повлиять на выработку тестостерона у молодых мужчин, и обзор исследований, опубликованных в 2010 году, предполагает, что это может повысить риск смертности от всех причин.

Вы должны съедать пять порций фруктов и овощей в день

Куча кукурузных початков, перец, морковь, помидоры и т.д. Употребление большего количества фруктов и овощей может снизить уровень стресса.

Но если вы еще этого не делаете: пять на самом деле могут быть минимумом. В целом, те, кто потребляет больше фруктов и овощей, имеют меньший риск ухудшения когнитивных функций, деменции и диабета, а также могут даже испытывать более низкий уровень стресса.

Нужно выпивать два литра воды в день

Рекомендация выпивать два литра воды в день, хотя и разумная, не основана на строгих научных данных. В большинстве случаев подходящая норма воды для взрослых составляет 2,5 л в день. Большая часть этого количества содержится в готовых продуктах. Фрукты и овощи также являются хорошими источниками воды.

Ежедневный бокал вина лучше воздержания

Старая рекомендация выпивать стакан вина каждый вечер основана на данных наблюдений, что люди, которые классифицируют себя как умеренно пьющие (примерно 1-2 порции в день), по-видимому, имеют более низкий риск некоторых заболеваний, но это очень трудно изучить.

Недавние исследования показывают, что регулярное употребление алкоголя в небольших количествах, даже одна или две порции, могут снизить шансы на здоровое старение и уменьшить размер вашего мозга.

Тем не менее, если вы время от времени выпиваете пинту пива, общаясь с друзьями, это может принести вам больше пользы, чем вреда.

Упражнения на пресс дадут вам шесть кубиков

Многие считают, что упражнения на качание пресса добавит шесть кубиков на животе. Но это не совсем так. Все зависит от количества жира на животе. У женщин его больше. А все потому, что гормоны решают сколько жира нужно там хранить. Единственное, что можно сделать, чтобы уменьшить его количество — отказаться от алкоголя.

Диета замедлит метаболизм

Распространено мнение, что очень низкокалорийная диета или даже голодание запускают “режим голодания”, когда организм замедляет обмен веществ, чтобы не дать вам больше похудеть. Но такого понятия, как режим голодания, не существует.

Это называется адаптивным термогенезом — процессом, во время которого тело снижает выработку тепла для сохранения энергии.

Чтобы уменьшить вероятность замедления метаболизма из-за диеты или потери веса, следует избегать быстрой потери веса: лучше постепенная.

Красное мясо вредно

Несколько исследований показали связь между более высоким потреблением красного мяса и повышенным риском рака предстательной железы и сердечных заболеваний, но в настоящее время распространено мнение, что эта связь может быть ошибочной, поскольку многие исследования не различают потребление обработанного (бекон, колбасы, гамбургеры и мясные деликатесы) и необработанного красного мяса.

Несколько недавних исследований показали, что употребление в пищу необработанного красного мяса на самом деле не может увеличить риск сердечных заболеваний или рака.