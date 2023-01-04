Чи маємо ми дійсно прагнути проходити 10 тис. кроків на день чи випивати два літри води? Час відокремити правду від вигадки.

Сніданок – найважливіший прийом їжі на день

У першому прийомі їжі немає нічого такого, що робило б його особливо чарівним. Однак, дослідження жінок з надмірною вагою показало, що у тих, хто їв ситний сніданок, спостерігалася більша втрата ваги та зменшення кола талії, ніж у іншої групи, яка мала низькокалорійний сніданок і велику вечерю, навіть при контролі загальної кількості калорій.

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Ви повинні проходити 10 тис. кроків на день

Дивно: це число не було засноване на будь-якій науці, коли воно вперше з’явилося в 1960-х роках, але це може бути гарною порадою. Дослідження, опубліковане у 2022 році, показало, що ходьба може знизити ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань та раку, а віддача від неї знижується після проходження 10 тис. кроків. Інше дослідження показало, що також корисно збільшити темп. Це покращує когнітивні здібності.

Вам потрібно вісім годин сну

В одному з найбільших досліджень сну, що коли-небудь проводилися, розпочатому в 2017 році, учасники, які повідомили про те, що сплять від семи до восьми годин, показали кращі когнітивні здібності, ніж ті, хто спав більше або менше. Ті, хто спав чотири години чи менше, виступали так, ніби вони були майже на дев’ять років старші.

Нестача сну також може вплинути на вироблення тестостерону у молодих чоловіків, і огляд досліджень, опублікованих у 2010 році, передбачає, що це може підвищити ризик смертності від усіх причин.

Ви повинні з’їдати п’ять порцій фруктів та овочів на день

Купа кукурудзяних качанів, перець, морква, помідори і т.д. Вживання більшої кількості фруктів та овочів може знизити рівень стресу.

Але якщо ви цього ще не робите: п’ять насправді можуть бути мінімумом. Загалом, ті, хто споживає більше фруктів та овочів, мають менший ризик погіршення когнітивних функцій, деменції та діабету, а також можуть навіть відчувати нижчий рівень стресу.

Потрібно випивати два літри води на день

Рекомендація випивати два літри води на день, хоч і розумна, не ґрунтується на суворих наукових даних. Найчастіше відповідна норма води для дорослих становить 2,5 л на добу. Більшість цієї кількості міститься у готових продуктах. Фрукти та овочі також є добрими джерелами води.

Щоденний келих вина краще за утримання

Стара рекомендація випивати склянку вина щовечора заснована на даних спостережень, що люди, які класифікують себе як помірковано п’ють (приблизно 1-2 порції на день), мабуть, мають нижчий ризик деяких захворювань, але це дуже важко вивчити.

Нещодавні дослідження показують, що регулярне вживання алкоголю у невеликих кількостях, навіть одна чи дві порції, можуть знизити шанси на здорове старіння та зменшити розмір вашого мозку.

Проте, якщо ви час від часу випиваєте пінту пива, спілкуючись із друзями, це може принести вам більше користі, ніж шкоди.

Вправи на прес дадуть вам шість кубиків

Багато хто вважає, що вправи на преса додадуть шість кубиків на животі. Але це зовсім так. Все залежить від кількості жиру на животі. У жінок його більше. А все тому, що гормони вирішують, скільки жиру потрібно там зберігати. Єдине, що можна зробити, щоб зменшити його кількість – відмовитись від алкоголю.

Дієта уповільнить метаболізм

Поширена думка, що дуже низькокалорійна дієта чи навіть голодування запускають режим голодування, коли організм уповільнює обмін речовин, щоб не дати вам більше схуднути. Але такого поняття як режим голодування не існує.

Це називається адаптивним термогенезом – процесом, під час якого тіло знижує вироблення тепла для збереження енергії.

Щоб зменшити ймовірність уповільнення метаболізму через дієту або втрату ваги, слід уникати швидкої втрати ваги: краще поступова.

Червоне м’ясо шкідливе

Декілька досліджень показали зв’язок між вищим споживанням червоного м’яса та підвищеним ризиком раку передміхурової залози та серцевих захворювань, але в даний час поширена думка, що цей зв’язок може бути помилковим, оскільки багато досліджень не розрізняють споживання обробленого (бекон, ковбаси, гамбургери та м’ясні делікатеси). ) та необробленого червоного м’яса.

Декілька недавніх досліджень показали, що вживання в їжу необробленого червоного м’яса насправді не може збільшити ризик серцевого