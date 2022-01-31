Начиная с 24 января 2022 года, когда за тысячу, полученную за полную вакцинацию от Covid-19, можно было покупать лекарства, в Украине на эти цели было потрачено 88 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

— На сегодня єПідтримкою уже воспользовались более 7 млн 350 тыс. человек. Всего с начала запуска программы на карточки украинцев перечислено 7,35 млрд грн. Почти 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили, — говорится в сообщении.

Самыми востребованными стали:

покупки в книжных магазинах — 705 млн грн;

поход в кино — 488 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 249 млн грн

железнодорожные и авиабилеты – 242 млн грн;

спортивные клубы — 222 млн грн;

лекарства — 88 млн грн.

Напомним, программа єПідтримка была запущена с целью простимулировать украинцев людей к вакцинации от Covid-19 и одновременно поддержать те виды деятельности малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений.

Приобрести лекарственные препараты за вакцинальную тысячу стало возможным с 24 января для граждан в возрасте 60 лет и старше. Купить можно любые лекарства, разрешенные для применения в Украине, как в аптечных учреждениях, так и в интернет-аптеках.