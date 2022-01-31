Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Вакцинация

88 млн гривен на лекарства: как украинцы тратят вакцинальную тысячу

31 января 2022, 16:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптека
Источник: Depositphotos

Начиная с 24 января 2022 года, когда за тысячу, полученную за полную вакцинацию от Covid-19, можно было покупать лекарства, в Украине на эти цели было потрачено 88 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

— На сегодня єПідтримкою уже воспользовались более 7 млн 350 тыс. человек. Всего с начала запуска программы на карточки украинцев перечислено 7,35 млрд грн. Почти 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили, — говорится в сообщении.

Самыми востребованными стали:

  • покупки в книжных магазинах — 705 млн грн;
  • поход в кино — 488 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги — 249 млн грн
  • железнодорожные и авиабилеты – 242 млн грн;
  • спортивные клубы — 222 млн грн;
  • лекарства — 88 млн грн.
Читайте также:
телефонєПідтримка в условиях пандемии: за два дня украинцы купили лекарства на 6,5 млн грн

Напомним, программа єПідтримка была запущена с целью простимулировать украинцев людей к вакцинации от Covid-19 и одновременно поддержать те виды деятельности малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений.

Приобрести лекарственные препараты за вакцинальную тысячу стало возможным с 24 января для граждан в возрасте 60 лет и старше. Купить можно любые лекарства, разрешенные для применения в Украине, как в аптечных учреждениях, так и в интернет-аптеках.

Источник
Минэкономразвития
Теги
Авиабилеты , бізнес в Україні , Вакцинация , Кино , кінотеатр , Квитки , Книги , Коронавирус Covid-19 , Ліки , театр
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь