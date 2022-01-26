Правительство и дальше будет поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии, пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Программа Президента єПідтримка оказалась очень успешной и популярной. В настоящее время более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано.

С 24 января граждане в возрасте от 60 лет имеют возможность купить на “ковидную” тысячу лекарственных средств. Только за 2 дня лекарств за средства программы єПідтримка куплено более, чем на 6,5 млн грн.

В дальнейшем правительство планирует расширить программу на вакцинированных подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов образовательные услуги. Планируется расширить программу на коммунальные услуги.

Президент также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы.