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єПідтримка в условиях пандемии: за два дня украинцы купили лекарства на 6,5 млн грн

26 января 2022, 14:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Источник: Depositphotos

Правительство и дальше будет поддерживать людей и бизнес в условиях пандемии, пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Программа Президента єПідтримка оказалась очень успешной и популярной. В настоящее время более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. 1,7 млрд грн уже израсходовано.

С 24 января граждане в возрасте от 60 лет имеют возможность купить на “ковидную” тысячу лекарственных средств. Только за 2 дня лекарств за средства программы єПідтримка куплено более, чем на 6,5 млн грн.

В дальнейшем правительство планирует расширить программу на вакцинированных подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов образовательные услуги. Планируется расширить программу на коммунальные услуги.

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Президент также анонсировал 500 грн выплат за бустерную дозу, и правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы.

Теги
Денис Шмыгаль , Коронавирус Covid-19
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