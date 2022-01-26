Уряд і надалі буде підтримувати людей та бізнес в умовах пандемії, пообіцяв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Програма Президента єПідтримка виявилася вкрай успішною та популярною. Наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. 1,7 млрд грн вже витрачено.

З 24 січня громадяни віком від 60 років мають змогу купити на “ковідну” тисячу лікарські засоби. Лише за два дні ліків за кошти програми єПідтримка куплено на понад 6,5 млн грн.

Надалі Уряд планує розширити програму на вакцинованих підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітні послуги. Також планується розширити програму на комунальні послуги.

Президент також анонсував 500 грн виплат за бустерну дозу, і Уряд зараз активно працює над впровадженням цієї ініціативи.