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Вакцинація

88 млн гривень на ліки: як українці витрачають вакцинальну тисячу

31 Січня 2022, 16:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

Починаючи з 24 січня 2022 року, коли за тисячу, отриману за повну вакцинацію від Covid-19, можна було купувати ліки, в Україні на ці цілі було витрачено 88 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

– На сьогодні єПідтримкою вже скористалися понад 7 млн 350 тис. осіб. Загалом від початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили, – йдеться в повідомленні.

Найбільш затребуваними стали:

  • покупки в книжкових магазинах – 705 млн грн;
  • похід у кіно – 488 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн
  • залізничні та авіаквитки – 242 млн грн;
  • спортивні клуби – 222 млн грн;
  • ліки – 88 млн грн.
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Нагадаємо, програма єПідтримка була запущена з метою простимулювати українців людей до вакцинації від Covid-19 і одночасно підтримати ті види діяльності малого та середнього бізнесу, які найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Придбати лікарські препарати за вакцинальну тисячу стало можливим з 24 січня для громадян віком 60 років і старше. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних установах, так і в інтернет-аптеках.

Джерело
Мінекономрозвитку
Теги
Авіаквитки , бізнес в Україні , Вакцинація , Кіно , кінотеатр , Квитки , Книги , Коронавірус Covid-19 , Ліки , театр
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