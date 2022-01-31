Починаючи з 24 січня 2022 року, коли за тисячу, отриману за повну вакцинацію від Covid-19, можна було купувати ліки, в Україні на ці цілі було витрачено 88 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

– На сьогодні єПідтримкою вже скористалися понад 7 млн 350 тис. осіб. Загалом від початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили, – йдеться в повідомленні.

Найбільш затребуваними стали:

покупки в книжкових магазинах – 705 млн грн;

похід у кіно – 488 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн

залізничні та авіаквитки – 242 млн грн;

спортивні клуби – 222 млн грн;

ліки – 88 млн грн.

Нагадаємо, програма єПідтримка була запущена з метою простимулювати українців людей до вакцинації від Covid-19 і одночасно підтримати ті види діяльності малого та середнього бізнесу, які найбільше постраждали від карантинних обмежень.

Придбати лікарські препарати за вакцинальну тисячу стало можливим з 24 січня для громадян віком 60 років і старше. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних установах, так і в інтернет-аптеках.