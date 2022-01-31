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Вакцинація

Укол є, позначки немає: коли дані про бустерне щеплення відобразяться в Covid-сертифікаті

31 Січня 2022, 15:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Відмітка про те, що людина отримала бустерну дозу, обов’язково з’явиться в Covid-сертифікаті вже до кінця тижня після завершення технічних робіт.

Про це під час брифінгу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

– Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікатах. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз, – розповіли в Мінцифрі.

Повідомляється також, що для того, щоб згенерувати новий Covid-сертифікат, потрібно буде зробити відповідний запит в мобільному додатку Дія.

Після цього дані про вакцинацію оновляться вже з відображенням бустерної дози вакцини та зі зміненим терміном Covid-сертифіката, дія якого триватиме на 270 днів.

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Наразі сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Тому поки всі, хто отримав бустерний укол, можуть користуватися зеленим Covid-сертифікатом, який свідчить про повне базове вакцинування.

Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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