Відмітка про те, що людина отримала бустерну дозу, обов’язково з’явиться в Covid-сертифікаті вже до кінця тижня після завершення технічних робіт.

Про це під час брифінгу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

– Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікатах. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз, – розповіли в Мінцифрі.

Повідомляється також, що для того, щоб згенерувати новий Covid-сертифікат, потрібно буде зробити відповідний запит в мобільному додатку Дія.

Після цього дані про вакцинацію оновляться вже з відображенням бустерної дози вакцини та зі зміненим терміном Covid-сертифіката, дія якого триватиме на 270 днів.

Наразі сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Тому поки всі, хто отримав бустерний укол, можуть користуватися зеленим Covid-сертифікатом, який свідчить про повне базове вакцинування.