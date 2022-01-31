Отметка о том, что человек получил бустерную дозу, обязательно появится в Covid-сертификате уже до конца недели после завершения технических работ.

Об этом во время брифинга сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

— Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификатах. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас, — рассказали в Минцифре.

Сообщается также, что для того, чтобы сгенерировать новый Covid-сертификат, нужно будет сделать соответствующий запрос в мобильном приложении Дія.

После этого данные о вакцинировании обновятся уже с отображением бустерной дозы вакцины и с измененным сроком Covid-сертификата, действие которого продлится на 270 дней.

В настоящее время сертификат о бустерной прививке недоступен. Поэтому пока все, кто получил бустерный укол, могут пользоваться зеленым Covid-сертификатом, который свидетельствует о полном базовом вакцинировании.