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Вакцинация

Укол есть, отметки нет: когда данные о бустерной прививке отобразятся в Covid-сертификате

31 января 2022, 15:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сертификат
Источник: Depositphotos

Отметка о том, что человек получил бустерную дозу, обязательно появится в Covid-сертификате уже до конца недели после завершения технических работ.

Об этом во время брифинга сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

— Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификатах. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас, — рассказали в Минцифре.

Сообщается также, что для того, чтобы сгенерировать новый Covid-сертификат, нужно будет сделать соответствующий запрос в мобильном приложении Дія.

После этого данные о вакцинировании обновятся уже с отображением бустерной дозы вакцины и с измененным сроком Covid-сертификата, действие которого продлится на 270 дней.

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В настоящее время сертификат о бустерной прививке недоступен. Поэтому пока все, кто получил бустерный укол, могут пользоваться зеленым Covid-сертификатом, который свидетельствует о полном базовом вакцинировании.

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Covid-сертификат , Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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