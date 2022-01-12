Після отримання бустерного щеплення від коронавірусу можна створити новий Covid-сертифікат, розповіла заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. Орієнтовно наприкінці січня така функція з’явиться у додатку Дія.

– До того часу діятиме сертифікат щодо попередньої повної вакцинації. Оновлений цифровий Covid-сертифікат, який ви згенеруєте після отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу, діятиме 270 днів з дати ревакцинації, – зауважила Карчевич.

В Україні для ревакцинації рекомендують вводити Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Таким чином, після вакцинації препаратами CoviShield/AstraZeneca, бустерну дозу можна отримати будь-якою доступною мРНК-вакциною.

Після того, як українці отримають бустерну дозу вакцини, вони зможуть згенерувати нові Covid-сертифікати. У документах зазначатиметься лише вакцина, якою зробили останнє щеплення, що розширить можливості для туризму.