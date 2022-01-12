После получения бустерной прививки от коронавируса можно создать новый Covid-сертификат, рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич. Ориентировочно в конце января такая функция появится в приложении Дія.

Срок Covid-сертификатов в Украине сократят: как он изменится

— До того времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации. Обновленный цифровой Covid-сертификат, который вы сгенерируете после получения бустерной дозы вакцины против коронавируса, будет действовать 270 дней с даты ревакцинации, — заметила Карчевич.

В Украине для ревакцинации рекомендуют вводить Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Таким образом, после вакцинации препаратами CoviShield/AstraZeneca, бустерную дозу можно получить любой доступной мРНК-вакциной.

После того, как украинцы получат бустерную дозу вакцины, они смогут сгенерировать новые Covid-сертификаты. В документах будет указываться только вакцина, которой сделали последнюю прививку, что расширит возможности для туризма.